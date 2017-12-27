Dünya Rekoru 26,3 Ton ile Geldi

Sporcu Tolga Çakmak, Guinness Dünya Halterde Dik Sırayla Bir Saat İçinde Kaldırılan En Fazla Ağırlık Rekorunu 26 bin 305 kilogramla kırdı.



Yeşilköy'de bir otelde gerçekleşen rekor denemesinde, Guinness Dünya En Çok Yumruk Atma Rekoru sahibi, Muay Thai, kick boks, krav maga, sambo, fitness, yüzme, atletizm ve dalgıçlık sporlarında yarışan Çakmak'ı, rekor denemesine 16 Guinness Rekoru sahibi Namık Ekin hazırladı.



Denemeye başlamadan gazetecilere açıklama yapan Guinness Türkiye Temsilcisi Namık Ekin, yeni bir Türkiye rekoru için hazır olduklarını vurgulayarak, Çakmak'ın ABD'li sporcu Bob Natoli'nin 2012 yılından beri elinde bulunan 1 saat içinde kaldırılan en fazla ağırlık rekorunu kıracağına inandıklarını söyledi.



Natoli'nin bin 291 tekrarla 23 bin 450 kilogram kaldırdığını ifade eden Ekin, "Guinness Türkiye Tasdikleme Kurumu olarak tasdikleyeceğiz ve sertifikasını vereceğiz. Yapamazsa da denemiştir sertifikası vereceğiz. Ben yapacağına inanıyorum." dedi.



Çok çalıştığını ve başaracağını belirten Çakmak'ın deneme öncesi tansiyonu 14/9 ölçüldü.



Rekor denemesini 19,4 kilogram ile başlatan Çakmak, bir saat süresince halter kaldırdı.



ABD'li sporcu Natoli'nin rekorunu süre bitimine 1,5 dakika kala kıran Çakmak, süre sonunda bin 97 tekrarla 26 bin 305 kilogram kaldırarak, rekorun sahibi oldu. Rekor sonunda Çakmak'ın tansiyonu 18/14 olarak ölçüldü.



Ekin, Çakmak'ı tebrik ederek, "Tolga ile gurur duyuyorum. Yakında benim rekorlarımı da kıracaktır. Allah böyle gençleri başımızdan eksik etmesin ve onlara gerekli imkanları tanıma fırsatı versin bize. Böyle bir rekoru kırmak değil akıldan geçirmek bile bir dünya rekoru bence. Tolga, bin 79 tekrar yaptı, 23 tonu geçince Amerikalıyı hastaneye kaldırmışlardı. 26 ton 305 kilogram kaldırdı Tolga." diye konuştu.



Çakmak, çok sıkı bir antrenmanla hazırlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu dünya rekorunda hiç yorulmadım. Bir saat daha yapabilirim. Bilinç altına bunu yerleştirmiştik. Bir saat boyunca halter kaldırma, hiç dinlenme vermeden ve sadece tek bir hareketle upright rowing yaparak bu çok enteresan bir şey. Aylar öncesinde sırt kaslarımı güçlü bir hale getirdim. Güç ve hız antrenmanı, gücün devamı ve dayanıklılık antrenmanlarını günün farklı saatlerinde sürdürdüm. 4 ayda hazırlandık. 6 dünya rekoru projemiz daha var. Yumruk ve ağırlık rekorlarıyla 2'de 2 yaptık. Yüzde 100 başarı sağladık. Çok mutluyum. ABD vatandaşı Natoli'nin rekorunu geçtik ve Türkiye'ye getirdik. Bunun mutluluğu içindeyiz. Amacımız İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anmak ve bir Amerikalıyı yenmektir. Bizler 4 kıtada operasyon yapmış ve 3 kıtaya hakim olmuş cesur ve yetenekli bir milletiz. Tarihimiz kahramanlıklarla doludur. Bundan sonraki hedefimiz en çok mekik ve şınav çekme dünya rekorunu geçmek olacak. Bir sonraki deneme 18 Mart Çanakkale Zaferini kutlamak amacıyla olacak. Dünya rekoru bir sürpriz olacak."



Ekin, rekor denemesini başarıyla sonlandıran ve bir saatte 26 bin 305 kilogram kaldırarak dünya rekorunu Türkiye'ye getiren sporcu Tolga Çakmak'a, Guinness Dünya Rekoru sertifikası verdi.