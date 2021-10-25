Öğretmenlerden çılgın akım! "Derste göğüslerim gözüktü" diyerek her şeyi itiraf etti - Haberler
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Öğretmenlerden çılgın akım! "Derste göğüslerim gözüktü" diyerek her şeyi itiraf etti

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Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmen olarak görev yapan kadınlar, derslerde başlarına gelen frikik olaylarını anlatan bir akım başlattı. TikTok kullanıcısı Beth Philemon, ders sırasında sütyeninin düşmesi sonucu göğüslerinin gözüktüğünü anlattı

Abd'de öğretmenler arasında başlatılan akım, çılgınlık yarattı. Öğretmenler, TikTok hesapları üzerinden paylaştıkları videolar ile ders sırasında yaşadıkları frikik olaylarını anlatıyor. Yine TikTok üzerinden paylaşımda bulunan Beth Philemon adlı kadın, ders sırasında başına gelen utanç verici olayı takipçileriyle paylaştı.

"ÖĞRENCİLERİM GÜLMEYE BAŞLADI"

Beth Philemon, sütyenle birlikte aldığı jelin kayma yapmasıyla nedeniyle göğüslerinin göründüğünü belirterek, "Ben farkında değildim, öğrencilerim bir anda gülmeye başladı. Ne olduğunu sorduğumda göğüslerimin gözüktüğünü söylediler. Sütyenimle birlikte aldığım jeli sürmüştüm. Jel, sütyeni kaydırarak aşağı düşürmüş" dedi.

"KAZAĞIM SIRILSIKLAM OLDU"

Öğretmen Beth, "Yaşanan durum nedeniyle çok utanç duydum. Kazağımın rengi de bu durumda etkili oldu. Her tarafı akan jel nedeniyle sırılsıklamdı. Umarım bir daha başıma böyle bir şey gelmez" diye konuştu.

Öğretmenlerden çılgın akım! 'Derste göğüslerim gözüktü' diyerek her şeyi itiraf etti

Öğretmenlerden çılgın akım! 'Derste göğüslerim gözüktü' diyerek her şeyi itiraf etti

Öğretmenlerden çılgın akım!
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