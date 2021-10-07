Nobel Edebiyat Ödülü, Zanzibarlı edebiyatçı Abdulrazak Gurnah'ın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nobel Edebiyat Ödülü, Zanzibarlı edebiyatçı Abdulrazak Gurnah'ın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Nobel Edebiyat Ödülü, Zanzibarlı edebiyatçı Abdulrazak Gurnah'ın

Nobel Komitesi, Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibarlı edebiyatçı Abdulrazak Gurnah'a verildiğini açıkladı.

Nobel Komitesi, Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibarlı edebiyatçı Abdulrazak Gurnah'a verildiğini açıkladı. Gurnah'ın Nobel'i 'kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı aldığı' ifade edildi.

Nobel Edebiyat Ödülü, şu ana kadar 113 defa 117 kişiye verildi. Diğer Nobel ödüllerinde, ortak çalışmaların daha fazla olması nedeniyle ödül paylaşımı daha yaygınken, Edebiyat dalının doğası gereği ödül paylaşımı sadece 4 defa gerçekleşti. Ünlü ABD'li şarkıcı Bob Dylan, 'büyük Amerikan şarkı geleneği içinde yeni şiirsel ifadeler yarattığı için' 2016'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü almıştı.

Orhan Pamuk 2006'da, Gabriel Garcia Marquez 1982'de, Jean-Paul Sartre 1964'te, John Steinbeck 1962'de, Albert Camus 1957'de, Ernest Hemingway 1954'te ve Winston Churchill 1953'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar

Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar

 ABD polisini parmağında oynatan 'Zodiac Katili'nin kimliği tespit edildi

ABD polisini parmağında oynatan "Zodiac Katili"nin kimliği tespit edildi

 Göğüs ağrısı nedeniyle doktora başvuran adamın kalbinden çimento parçası çıktı

Göğüs ağrısı nedeniyle doktora başvuran adamın kalbinden çimento parçası çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehmet Ali Erbil Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Cristiano Ersun Yanal Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nobel Edebiyat Ödülü, Zanzibarlı edebiyatçı Abdulrazak Gurnah'ın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 14:23:47. #1.12#