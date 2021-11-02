Nijerya'da 25 katlı gökdelen çöktü! En az 6 kişi öldü, 100'den fazla kişi göçük altında

Nijerya'nın ticari başkenti olarak da bilinen Lagos'ta 25 katlı bir bina çöktü. İnşaat halinde olan binanın neden çöktüğüne dair henüz bir açıklama yapılmazken, yetkililer çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp olduğunu bildirdi.

100 KİŞİNİN GÖÇÜK ALTINDA KALDIĞI SÖYLENİYOR

Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklarken Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları lüks konutta yaşanan olayda yaklaşık 100 kişinin beton altında kaldığını söyledi.

YERLE BİR OLAN GÖKDELENDE EN UCUZ EV 1.2 MİLYON DOLARA SATILIYORDU

En az 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken Acil Durum Yetkilisi Olufemi Oke-Osanyintolu, "Şu an bütün görevlilerimiz arama-kurtarma çalışmalarında. Dört kişi kurtarıldı ve üç kişi de hafif yaralı olarak kurtarıldı" dedi. Fourscore Homes isimli bir şirketin yaptığı gökdelende en ucuz ev 1.2 milyon dolara (11 milyon lira) satılıyordu.

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Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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