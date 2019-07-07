Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni" sona erdi.

Dünya Müslüman Türkleri Platformu tarafından Kızılgöl mevkisinde 12 bin 800 metrekarelik alan üzerine yaptırılan ay yıldız figürü altında gerçekleşen etkinliği 25 ülkeden gelen çok sayıda kişi izledi.

Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, yaptığı konuşmada, programın Türk dünyası için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Türk İslam dünyasının güçlü olması için bilgi ve teknoloji üretiminin önemine işaret eden Hersanlıoğlu, şöyle konuştu:

"Böylelikle kardeşlerimizin dünyadaki sıkıntılarına ancak çare bulabiliriz. Dünyanın her yerindeki Türklerin özgürlük, hürriyet, insanca yaşam mücadelesine Türkiye Cumhuriyeti devleti destek vermektedir, elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Bizim yapmamız gereken üretmek, çalışmak ve bir arada olmaktır. Bize düşen, dünyanın neresinde olursa olsun, bir Türk sıkıntı içerisindeyse, bizim gönlümüzün sızlaması, elimizin yettiğince onlara yardım etmemizdir."

Prof. Dr. Hakan Altuntaş da Yörük ve Türkmen davasının Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Şölene Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, AK Parti Hatay Milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik ile Abdulkadir Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Çeşitlik etkinliklerin sahnelendiği şölen, aba güreşi ödül töreni ve verilen konserle sona erdi.

Kaynak: AA