Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu Başlıyor

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2017 Basın Toplantısı Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özel, sponsor firma temsilcileri, bisikletçiler katıldı. 23- 24 Eylül tarihlerinde Bergama'da başlayıp Selçuk'a sona erecek bisiklet turuna 250 bisikletçi katılacak.

Toplantıda bir konuşma yapan Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; "UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun bir kez daha UNESCO'ya girmiş iki güzide ilçemiz arasında yapılması çok önemlidir. Geçen yıl birincisini yaptık. Epey ses getirdi. 8500 yıllık tarihi bir geçmişe sahibiz. Böylesine değerli toprakların hakkını vermeliyiz. Bu ve benzeri organizasyonlarla üzerimize düşen görevi yerine getirme yolunda önemli bir adım atacağız. 23- 24 Eylül tarihleri arasında yapılacak UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2017 etkinliğine tüm İzmir'i, bölgeyi davet ediyoruz" dedi. Başkan Bakıcı iki belediye arasında alınan bir kararla turun dönüşümlü olarak bir yıl Efes'ten bir yıl Bergamada'dan başlayacağını; bu yıl da başlangıç noktasının Bergama olduğunu belirtti.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yardımcısı Murat Özel de organizasyonla ilgili birer konuşma yaptı. Gönenç konuşmasında; "Bergama ve Efes binlerce yıllık kesintisiz yaşamın olduğu iki kent. Biz hem kentlerimizi, hem de ekolojik dengeyi korumayı bir çerçeve şeklinde ifade etmek için bu projeye imza attık. Bu proje Selçuk ve Bergama'nın yanı sıra İzmir'in de bisiklet kenti olması yolunda önemli bir adım olacaktır" dedi.

PEDALLARDAN ORMANA

Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda her katılımcı Ege Orman Vakfı ile yapılan anlaşma gereği üç fidan bağışı yapacak. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu böylece bisiklet kullanımına özendirmenin yanı sıra sosyal sorumluluk projesi yönü de kazanacak. Bağışlanan fidanlarla Tire Yeğenli Köyü'nde İzmir Orman Bölge Müdürü İşbirliği ile bir alan oluşturulacak. Ege Orman Vakfı her iki belediyeye organizasyon ve gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

EFES ANTİK KENTİ'NDE SON BULACAK

Selçuk Belediyesi, Bergama Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi işbirliği, İzmir Valiliği, İzmir Büyük Şehir Belediyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) desteği ile yapılacak olan UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2017 kapsamında ilk olarak 22 Eylül Cuma günü Bergama Kültür Merkezi'nde üç söyleşi düzenlenecek. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2017. 23 Eylül günü Bergama'da başlayacak. 23 Eylül akşamı ayrıca Karşıyaka Bostanlı Sahili'nde Pinhani Grubu bir konser verecek. Organizasyon 24 Eylül günü Efes Antik Kenti'nde son bulacak.