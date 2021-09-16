İstanbul Fatih'teki geleneksel Zeyrek evleri eski ihtişamına kavuşuyor - Haberler
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İstanbul Fatih'teki geleneksel Zeyrek evleri eski ihtişamına kavuşuyor

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İstanbul Fatih'teki geleneksel Zeyrek evleri eski ihtişamına kavuşuyor

10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı ile İstanbul'un tescilli eserlerinin üçte birine sahip nadir ilçelerden biri olan Fatih'te geleneksel mimarinin izlerini yansıtan Zeyrek ve Cibali'deki evler yenilenmeye ve yaşatılmaya devam ediyor.

1985 yılında sahip olduğu tarihi ve mimari yapısının özgünlüğü sebebiyle UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınmış olan Zeyrek ve Cibali'deki sivil mimarlık örneği ahşap evlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve içinde bulunduğu tarihi çevreyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla Fatih Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.

Dünya Miras Listesi'ne alınan Zeyrek ve Cibali'deki yapılar özüne dönüyor

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI PROFESYONEL EKİPLERE EMANET

Kültürel mirasımızın ahşap her unsuruyla ilgili bakım ve onarımlar Geleneksel Ahşap Atölyesi'ndeki profesyonel ekipler tarafından yapılıyor. Zeyrek Bölgesi'nde ilk etap için tespit edilen 11 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapının 5 tanesinde cephe sağlamlaştırma çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Fatih'teki geleneksel Zeyrek evleri eski ihtişamına kavuşuyor

BAŞKAN TURAN: MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN

Tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "İstanbul'un en eski mahallelerinden Zeyrek ve Cibali'deki kültürel varlıklarımızı koruma altına aldık. Bunun yanı sıra uzmanlarımız gözetiminde yenileme çalışmalarımız da devam ediyor. Mahalle sakinlerimizin bu faaliyetlerimizden oldukça memnun olduklarını gözlemliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde tüm tarihî mahallelerimizi her geçen gün daha yaşanılabilir hâle getireceğiz" dedi.

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