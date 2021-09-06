Dünya medyasında çatışmalar sonrasında Pencşir'e ilk AA ekibi girdi
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Dünya medyasında çatışmalar sonrasında Pencşir'e ilk AA ekibi girdi

Dünya medyasında çatışmalar sonrasında Pencşir'e ilk AA ekibi girdi
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı ekibi, Afganistan'da Taliban'ın sabah saatlerinde kontrolü altına aldığı Pencşir'i fotoğrafladı.

Anadolu Ajansı ekibi, Afganistan'da Taliban'ın sabah saatlerinde kontrolü altına aldığı Pencşir'i fotoğrafladı.

Taliban, ülkedeki 34 vilayetten 33'ünde hakimiyetini sağlarken son olarak Pencşir'i sabah saatlerinde kontrolüne aldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı ekibi, Pençşir'de valilik binasının bulunduğu ve vilayetin merkezi olan Bazarak'a girdi.

Başkent Kabil'e 3 saat uzaklıktaki Pencşir yolunda konuşlanan Taliban güçlerinin kontrol noktalarının, vilayet sınırından sonra yoğunlaştığı görüldü.

Yol boyunca, bazı Taliban güçlerinin şehirden ayrılma hazırlığı yaptığı da gözlemlendi.

Bazarak'a giderken Şotul ve Anaba ilçelerindeki iş yerlerinin kapalı ve sivil sayısının az olması dikkat çekti.

Çatışmalar sonrasında uluslararası medyadan ilk olarak AA'nın ulaştığı Bazarak'ın girişinde, onlarca Taliban savaşçısının zırhlı araçlarla konuşlandığı görüldü. Dağlık alanlardan silah sesleri duyulan Pencşir'in merkezindeki valilik binasını kontrol altında tutan Taliban güçleri, Ulusal Direniş Cephesi güçlerinin bölgeden tamaman uzaklaştırıldıklarını anlattı.

Eski Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini yaptığı Afganistan Ulusal Direniş Cephesi, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos sonrasında ülkede yeni kurulacak sistem yönetimine dair Taliban'dan bazı taleplerde bulunmuştu. Yapılan görüşmelerde sonuç alınmamış ve Taliban silahlı güçlerini bu bölgeye intikal ettirmişti. Yaklaşık bir hafta süren çatışmalarda her iki tarafın ağır kayıplar verdiği belirtiliyor.

Taliban, sabah saatlerinde Pencşir'in ele geçirildiğini ve ülkede savaşın resmen sona erdiğini duyurmuştu.

Dünya medyasında çatışmalar sonrasında Pencşir'e ilk AA ekibi girdi
Dünya medyasında çatışmalar sonrasında Pencşir'e ilk AA ekibi girdi
Dünya medyasında çatışmalar sonrasında Pencşir'e ilk AA ekibi girdi
Dünya medyasında çatışmalar sonrasında Pencşir'e ilk AA ekibi girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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