Dünya Madenciler Günü ne zaman? Dünya Madenciler Günü resimli sözleri ve mesajları!

Azize Santa Barbara'nın, bir maden ocağına yerleşip oradaki madencileri koruması ve savunması bugün adının tüm dünyada duyulmasına vesile oldu. Hala sayısız maden ocağında Barbara'ya ayrılmış bir köşe vardır. Dünya Madenciler Günü önemi nedir? Dünya Madenciler Günü ne zaman? Dünya Madenciler Günü resimli sözleri ve mesajları tarihi haberimizde…





Azize Santa Barbara'nın, bir maden ocağına yerleşip oradaki madencileri koruması ve savunması bugün adının tüm dünyada duyulmasına vesile oldu. Hala sayısız maden ocağında Barbara'ya ayrılmış bir köşe vardır. Dünya Madenciler Günü önemi nedir? Dünya Madenciler Günü ne zaman? Dünya Madenciler Günü sözleri ve mesajları tarihi haberimizde…

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Haberimizde, bugüne özel en güzel mesajları ve sözleri bulabilir, yakın dostlarınıza atabilirsiniz. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlanmaya başlandı.

İşte 4 Aralık Dünya Madenciler Günü resimli mesajlar ve sözleri

Bir avuç kömür için bir ömür veren madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin madenciler gününü kutlarız.

Demek ki kömür, sadece bir evi ısıtmazmış…Yakabilirmiş de milyonlarca ciğeri…

Başta Maden Şehitlerimiz olmak üzere tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun.

Alın terine kömür karası karışanların Dünya Madenciler Günü kutlu olsun

Yer altından yer üstüne değer veren madencilerimizin günü kutlu olsun!

Karanlık yerlerde çalışarak aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışan, davranışları ile örnek olarak bizleri aydınlatan madencilerimizin günü kutlu olsun.

Tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren işçileri saygı ve rahmetle anıyoruz.

Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren tüm işçilerimizi rahmetle anıyorum.

Yer altında güneşi hayal edenlerin günü, kutlu olsun.

O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler, rahmetle anıyoruz.

Çok zor şartlar altında çalışan maden emekçilerinin günü kutlu olsun.

Asıl yanan bizdik siz kömür sandınız.

Söz bulunmaz bu elemi yazmaya hepsi muhtaç kara kömür kazmaya. (Ekrem Kaftan)

Alın terine kömür karası değmiş madencileriz biz.

Bir avuç kömür için ömür verenlere selam olsun.

Karanlıklar içinde yaşadınız, Nurlar içinde yatın.

Bir madencinin ha "Kararan gönüllere kara düştü bin kere. Güzel güzel öldüler çakılarak yerlere!"

Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, orada insanların nasıl öldüklerine bakın. (Albert Camus)

Türk evi delik deşik; yıkık dökük hânüman. (Necip Fazıl)

Dünyadaki en sağır edici ses; acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. (Hz. Ali)

Kömür madenlerinde, ömürler sönerken… Ruhumda kesif bir acı, kalbimde siyah bir isyan var! (Vildan Birinci)yatı kadar acımasızdı hayat.

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR?

Maden günü uluslararası bir gün olup ülkemiz sınırları içinde de belli başlı büyük maden işletmeleri tarafından kutlanır. Madenciler gününün ilk çıktığı zaman Eski roma imparatorluğuna dayanır. O yıllarda Santra Barbara adındaki kişinin Roma askerlerinden kaçıp madencilere sığınması ile başlar. Burada madenciler ile çalışan Santra kısa zaman içinde sevilen biri olarak herkesin tanıdığı bir insan halini alır.

Okullarda da bu hafta ile ilgili madenciler etkinliklere yer verilir, ilgili konuşmalar ve öğrencilerin hazırladığı Dünya Madenciler Günü ile ilgili şiirler okunur. Ayrıca Dünya Madenciler Günü ile ilgili yazılar da okulun panolarına asılarak herkesin madencilik konusunda bilgilenmesi sağlanır. Aynı pano üzerinde Dünya Madenciler Günü ile ilgili güzel sözler de asılır ve akılda kalan görsel objelerde konarak daha fazla ilgi çekmesi sağlanır.

Dünya Madenciler günü tarihleri içinde bazı okullar maden işletmelerine ziyarette bulunarak öğrencilerin madencilerin ve maden de kullanılan makineleri daha yakından görebilmeleri sağlanır. Bu sayede görsel hafızalarına yer edinen bu bilgiler sayesinde daha bilgili ve öngörülü bireyler yetişir