MADEN, ELAZIĞ (İHA) - 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, Armutçuk'ta kutlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Enerji-Bir-Sen Şube Başkanı Sedat Güngör ve GMİS Armutçuk Şube Başkanı Temel Eşgün, Şube Sekreteri Ferat Marankoz, Şube Mali Sekreteri Rasim Aslan, Şube Teşkilat Sekreteri Kadir Tekin, Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyesi Metin Artırmak, İşyeri Baştemsilcisi Sedat Tosun ve işyeri temsilciler kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu Başkanı İsmail Ünlü, madencilerle bir araya gelerek Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Madencilerle kahvaltıda bir araya gelen Alp, Mutlu ve Güngör, madencilerin gününü kutladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Enerji-Bir-Sen Şube Başkanı Sedat Güngör ve beraberlerindeki heyet, Dünya Madenciler Günü nedeniyle Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Çetin Yiğit ve dernek yönetimiyle görüştü. - ZONGULDAK