"Dünya Liderini Şehrimizde Ağırlayacağız"

18.10.2019 11:52

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ve Karayolları Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş ile birlikte Boğazköprü'de yapılan çalışmaları basın mensuplarına değerlendirdi. Açıklamasında Cumhurbaşkanımızın katılacağı toplu açılış töreni için tüm Kayserilileri davet eden Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanımızın müjdelerle geleceğini belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Boğazköprü'de yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla ilgili toplantıya katıldı. Vali Şehmus Günaydın ve Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Boğazköprü'nün de toplu açılış töreniyle birlikte hizmete gireceğini söyledi.



19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış törenine tüm Kayserilileri davet eden Başkan Büyükkılıç, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı şehrimize yakışır bir şekilde ağırlayacağız ve bizlere vereceği müjdelerle uğurlayacağız. Gerek sahada, gerekse masada ülkemize yakışan dünya lideri vasfındaki yaklaşım ve başarılarından dolayı Başkomutanımıza minnetlerimi arz ediyorum. Karayollarımızın Boğazköprü'de çağın teknolojisini uygulayarak yaptığı çalışma takdir edilecek bir hizmet. Daha önce Karayolları Genel Müdürümüzden Boğazköprü'deki çalışmaların öne çekilmesini istemiştik ve 29 Ekim'e çekilmişti. Şimdi 10 gün daha öne çekilerek 19 Ekim'de tamamlanıyor. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"UYUM KÜLTÜRÜNÜN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ"



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açıklamasında uyum kültürüne de vurgu yaptı. Kayseri'de uyum kültürünün en güzel örneklerinin sergilendiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Derevenk Vadisi ve Bünyan'da bağlantı yollarıyla ilgili uyum kültürünün en güzel örneğini sergiledik. Bu anlamda uyum kültürünü en güzel şekilde sergileyen ekiplere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanımızın Kayseri'deki konuşmasında havaalanı, raylı sistem, Hava İkmal Millet Bahçesi ve hızlı trenle ilgili önemli açıklamalar yapacağını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA