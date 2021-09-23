Dünya koronavirüs tablosu ve küresel aşı günlüğü! 23 Eylül Çarşamba 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı nedi?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 23 Eylül Perşembe koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir, Küresel aşı günlüğü tüm detaylar haberimizde...

23 EYLÜL PERŞEMBE DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

23 Eylül 2021 Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 230.985.502 (230 milyon 985 bin beş yüz iki) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

23 EYLÜL PERŞEMBE 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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23 EYLÜL PERŞEMBE DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

23 Eylül günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.734.913 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.165. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.734.913 olmuştur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

23 EYLÜL PERŞEMBE DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +141.596 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde; Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Toplam iyileşen kişi sayısı :207.693.435

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.557.154

Durumu kritik hasta sayısı : 97.411

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