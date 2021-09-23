Dünya koronavirüs tablosu ve küresel aşı günlüğü! 23 Eylül Çarşamba 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı nedi?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 23 Eylül 2021 Perşembe günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç? İşte Küresel aşı günlüğü!
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 23 Eylül Perşembe koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir, Küresel aşı günlüğü tüm detaylar haberimizde...
23 Eylül 2021 Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 230.985.502 (230 milyon 985 bin beş yüz iki) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
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23 Eylül günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.734.913 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.165. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.734.913 olmuştur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Bir önceki güne göre son 24 saatte +141.596 yeni vaka tespit edilmiştir.
Dünya genelinde; Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
- Toplam iyileşen kişi sayısı :207.693.435
- Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.557.154
- Durumu kritik hasta sayısı : 97.411
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021