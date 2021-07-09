Dünya koronavirüs tablosu! 9 Temmuz Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 9 Temmuz Cuma 2021 günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki, 9 Temmuz Cuma koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
9 TEMMUZ CUMA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?
9 Temmuz Cuma 2021 günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 186. 662.677 yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
9 TEMMUZ CUMA 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 12 ülke aşağıdaki gibidir.
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Dünya koronavirüs tablosu! 9 Temmuz Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
9 TEMMUZ CUMA DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?
9 Temmuz Cuma günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.030.992 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +4.575
DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.030.992 olmuştur.
9 TEMMUZ CUMA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?
Bir önceki güne göre son 24 saatte +302.617 yeni vaka tespit edilmiştir.
DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?
Dünya genelinde;
Toplam iyileşen kişi sayısı: 170.701.683
Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 11.890.002
Durumu kritik hasta sayısı: 77.750
DÜNYA GENELİNDE HAZİRAN AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Haziran vaka sayısı: 171.615.923
7 Haziran vaka Sayısı: 174.210.271
8 Haziran Cuma vaka sayısı: 174.557.327
9 Haziran Cuma vaka sayısı: 174.968.499
10 Haziran Cuma vaka sayısı: 175.355.575
11 Haziran Cuma vaka sayısı: 175.843.253
27 Haziran Pazar vaka sayısı: 181.730.612
28 Haziran Pazar vaka sayısı: 182.032.143
29 Haziran Pazar vaka sayısı: 182.384.863
30 Haziran Pazar vaka sayısı: 182.767.902
TEMMUZ
1 Temmuz Cuma vaka sayısı: 183.161.978
2 Temmuz Cuma vaka sayısı: 183.618.132
5 Temmuz Pazartesi vaka sayısı: 184.744.115
6 Temmuz Salı vaka sayısı: 185.170.409
7 Temmuz Çarşamba vaka sayısı: 185.572.620
8 Temmuz Perşembe vaka sayısı: 186.089.034
9 Temmuz Cuma vaka sayısı:186.622.677