Dünya koronavirüs tablosu! 12 Eylül Pazar 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 12 Eylül Pazar koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

12 EYLÜL PAZAR DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

12 Eylül 2021 Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) … kişiye yükselmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

12 EYLÜL PAZAR 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

12 EYLÜL PAZAR DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

12 Eylül günü dünya genelinde Covid-19 'dan … kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise …

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı … olmuştur.

12 EYLÜL PAZAR DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte … yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

• Toplam iyileşen kişi sayısı : …

• Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : …

• Durumu kritik hasta sayısı : ..

COVİD-19 TÜM DÜNYADA GÜN GÜN VEFAT SAYILARI

• 25 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 9342

• 26 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8608

• 27 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8565

• 28 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 7183 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• 29 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6339

• 30 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6715 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• 1 Temmuz tüm dünyada vefat sayısı : 8997

• 12 Eylül tüm dünyada vefat sayısı: …

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