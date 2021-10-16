Kıyamet alameti olarak biliniyor! Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıyamet alameti olarak biliniyor! Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Yerel halk Maya takvimine göre kıyamet alameti olarak görülen Büyük Mavi Delik çukuru, yeni çukurlar oluşturup daha da derinleşmeye başladı. Uzmanlar, yıllardan bu yana gizemi çözülemeyen çukuru araştırmaya devam ediyor.

Maya takvimine göre kıyamet alametlerinden biri olarak görülen Orta Amerika'nın küçük sahil ülkesi Belize'deki Büyük Mavi Delik çukuru giderek derinleşmeye başladı. Büyük Mavi Delik aslında tanrıların yaşadığı bir mağaraydı.

Ancak insanlara küsen tanrılar mağarayı terk etti. Sonrasında ardı ardına bölgeye felaketler gelmeye başladı ve tanrıların mekanı olan mağara da terk edildikten sonra çökerek bir sualtı obruğuna dönüştü. Yerel halk Maya takviminden ilham alarak bu obruğun kıyamet işareti olduğunu söylüyor.

Kıyamet alameti olarak biliniyor! Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı

Belize'nin en büyük şehri olarak bilinen Belize City'den yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Great Blue Hole, Lighthouse Resifi'nin merkezinde yer alıyor. Büyük Mavi Delik olarak anılan obruk, 300 metre çapı ve 125 metre derinliği ile dünyanın en ilginç yerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kıyamet alameti olarak biliniyor! Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı

Bir mağaranın sular altında kalması sonucunda oluşan bu popüler dalış rotası, bir zamanlar "Dünyadaki En Harika 10 Yer" listesinde bir numaraya yerleşmeyi dahi başardı. 2018'de iki denizaltı, iç kısmın 3 boyutlu bir haritasını çıkarmak için suya daldı ve dipte iki ölü dalgıç keşfedildi.

Büyük Mavi Delik'in dikkat çeken en büyük özelliği ise koyu mavi bir daireden oluşan görüntüsü. Bir ressam tarafından çizilmiş kusursuz bir daireyi anımsatan bu görüntü turkuaz sularda kendisini anında belli ediyor.

Kıyamet alameti olarak biliniyor! Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Fuat Oktay İbrahim Aydemir
Magazin Deniz Akkaya Bensu Soral
Spor Fernando Alonso Şenol Güneş Marcao Stefan Kuntz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kıyamet alameti olarak biliniyor! Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 11:13:26. #1.12#