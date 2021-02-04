Dünya Kanser Günü ne zaman? 2021 Dünya Kanser Günü mesajları ve Dünya Kanser Günü sözleri!

Her yıl 4 şubat Dünya Kanser Günü'nde hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada kampanyalar düzenlenmektedir. Peki, Dünya Kanser Günü ne zaman? 2021 Dünya Kanser Günü mesajları ve Dünya Kanser Günü sözleri!

Her yıl 4 şubat Dünya Kanser Günü'nde hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada kampanyalar düzenlenmektedir. Kanser Kontrol Örgütü (UICC), Dünya Kanser Günü'nde 'Kararlıyım ve Yapacağım' sloganıyla hastalığa karşı bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Dünya Kanser Günü ne zaman? 2021 Dünya Kanser Günü mesajları ve Dünya Kanser Günü sözleri!

DÜNYA KANSER GÜNÜ NEDİR?

UICC , Kanser Gününde kanser konusunda farkındalık yaratarak ve egˆitim vererek önlenebilir milyonlarca ölüm vakasının önüne geçmeyi hedeflemektedir. Ayrıca hükümetleri ve bireyler kansere için harekete geçmeye davet etmektedir.

Dünya Kanser Günü ilk kez 2005 yılında Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlenmiştir. Aynı yıl ülkemizde de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından başlatılmış, Dünyada ve ülkemizde kanser konusundaki en büyük kampanyalardan biri olmuştur.

DÜNYA KANSER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl 4 şubat Dünya Kanser Günü'nde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve ortak kuruluşların birlikte yürüttüğü, milyonlarca Ölüme neden olan ve pek çoğu Önlenebilir olan bir hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada kampanyalar düzenlenmektedir.

Dünya Kanser Günü ilk kez 2005 yılında Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlenmiştir. Aynı yıl ülkemizde de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından başlatılmış, Dünyada ve ülkemizde kanser konusundaki en büyük kampanyalardan biri olmuştur. Kansere karşı artık her zamankinden daha uyumlu ve koordineli bir mücadeleye ihtiyaç vardır.

YILIN SLOGANI: KARARLIYIM VE YAPACAĞIM

Uluslararası Kanser Kontrol Birliği bu yıl tema olarak "#IAmAndIWill", "Kararlıyım ve Yapacağım" sloganını seçti. Gülten Kaptan bunun harekete geçirici bir mesaj olduğunu söylüyor. "Bu harekete geçme taahhüdü kanserin küresel etkisini azaltmada güçlü bir ilerlemeye yol açacak beklentisi ile oluşturulmuş. Kansersiz bir dünya yaratma taahhüdüne ihtiyacımız var" diyen Kaptan, kanser hastalığının tanımını şöyle yapıyor: "Kanser, vücuttaki bir grup normal hücredeki değişiklikler, tümör adı verilen bir yumru oluşturan kontrolsüz, anormal büyümeye yol açtığında ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu lösemi (kan kanseri) hariç tüm kanserler için geçerlidir. Tedavi edilmezse, tümörler büyüyebilir ve kan dolaşımı ve lenfatik sistemler yoluyla çevredeki normal dokuya veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Hatta sindirim, sinir ve dolaşım sistemlerini etkileyebilir veya vücut işlevini etkileyebilecek hormonları serbest bırakabilir."

2021 DÜNYA KANSER GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ NEDİR?

Kanserden kurtulanlara Dünya Kanser Günü kutlu olsun ve bu kadar cesur olduğunuz ce diğer hastalara kanserin yenilebilir olduğunu kanıtladığınız için teşekkürler.

Vazgeçmeyin ve güçlü olun çünkü bu kanserle mücadele sizi herkesten daha güçlü yapacak ve herkesten daha yükseğe çıkacaksınız.

Kanserin tedavisi kolay değildir ancak bu imkansız olduğu anlamına gelmez.

Mucizeler ancak varsa mümkündür, bu yüzden inancınızı kaybetmeyin.

Sizi düşünceleriyle yüzüstü bırakan insanları dışlamakta tereddüt etmeyin çünkü olumlu düşünceler ve dilekler kansere karşı savaşı kazanmak için çok önemlidir.

Kanserin tedavisi sadece ilaçlar değil, aynı zamanda sevdiklerinizin sevgisi, desteği ve onu fethetme kararlılğızdır.