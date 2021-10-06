Kanadalı bilim insanlarından Delta varyantıyla ilgili korkutan araştırma: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs son dönemde varyantları ile gündemde. O varyantlardan en dikkat çekeni ise kısa sürede dünya üzerindeki baskın tür haline gelen Delta Varyantı. İlk olarak Hindistan'da görülen bu varyantı inceleyen Kanadalı bilim insanları oldukça korkutucu sonuçlara ulaştı.

YÜZDE 133 DAHA BULAŞICI

Toronto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve Salı günü Canadian Medical Association Journal'da yayınlanan çalışma Delta'nın yüzde 133 daha bulaşıcı olduğu sonucuna ulaştı.

7 Şubat ile 27 Haziran 2021 arasında Ontario'da bildirilen 212 binden fazla koronavirüs vakasını inceleyen ekip Delta vakaları arasında, orijinal virüs türüne kıyasla hastaneye yatış riskinin yüzde 108, yoğun bakım ünitesine kabul riskinin yüzde 235 ve ölüm riskinin yüzde 133 arttığını belirledi.

"1 YIL ÖNCESİNE GÖRE ÇOK DAHA TEHLİKELİ BİR VİRÜS"

Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan David Fisman, bulguların yoğun bakım uzmanlarından aldıkları görüşler ile örtüştüğünün altını çizdi. Fisman, ülke basınına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Umarım bunun gerçekten bir yıl öncesine göre daha tehlikeli bir virüs olduğunu görerek, belki bu aşı konusunda direnen bazı insanları motive eder."

İKİ DOZ PFIZER AŞISI HASTALIKLARI ÖNLEMEDE YÜZDE 88 ETKİLİ

Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.

Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.

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