Kanadalı bilim insanlarından Delta varyantıyla ilgili korkutan araştırma: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül - Haberler
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Kanadalı bilim insanlarından Delta varyantıyla ilgili korkutan araştırma: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Koronavirüs dünyaya ölüm saçmaya devam ederken ilk olarak Hindistan'da görülen ve kısa sürede en baskın varyant haline gelen Delta ise gündemdeki yerini koruyor. Delta varyantını inceleyen Kanadalı bilim insanları bu varyantın orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül olduğu sonucuna ulaştı. Araştırmada ortaya çıkan bulguların yoğun bakımlardan aldıkları görüşler ile örtüştüğünün altını çizen uzmanlar, virüsün bir yıl öncesine göre çok daha tehlikeli bir hale geldiğini ifade ediyor.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs son dönemde varyantları ile gündemde. O varyantlardan en dikkat çekeni ise kısa sürede dünya üzerindeki baskın tür haline gelen Delta Varyantı. İlk olarak Hindistan'da görülen bu varyantı inceleyen Kanadalı bilim insanları oldukça korkutucu sonuçlara ulaştı.

Toronto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve Salı günü Canadian Medical Association Journal'da yayınlanan çalışma Delta'nın yüzde 133 daha bulaşıcı olduğu sonucuna ulaştı.

7 Şubat ile 27 Haziran 2021 arasında Ontario'da bildirilen 212 binden fazla koronavirüs vakasını inceleyen ekip Delta vakaları arasında, orijinal virüs türüne kıyasla hastaneye yatış riskinin yüzde 108, yoğun bakım ünitesine kabul riskinin yüzde 235 ve ölüm riskinin yüzde 133 arttığını belirledi.

Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan David Fisman, bulguların yoğun bakım uzmanlarından aldıkları görüşler ile örtüştüğünün altını çizdi. Fisman, ülke basınına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Umarım bunun gerçekten bir yıl öncesine göre daha tehlikeli bir virüs olduğunu görerek, belki bu aşı konusunda direnen bazı insanları motive eder."

Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.

Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.

Kanadalı bilim insanlarından Delta varyantıyla ilgili korkutan araştırma: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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