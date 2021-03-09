Dünya Kadınlar Günü'nde ünlü isimler yeşil sahada buluştu
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Dünya Kadınlar Günü'nde ünlü isimler yeşil sahada buluştu

09.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:07
Dünya Kadınlar Günü'nde ünlü isimler yeşil sahada buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell'in kadınlar için bir araya geldiği özel günde, ünlü isimler gösteri maçında sahaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell'in kadınlar için bir araya geldiği özel günde, ünlü isimler gösteri maçında sahaya çıktı. Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı arasında düzenlenen gösteri maçında; Aslıhan Karalar, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Toy gibi ünlü isimler forma giyerek yeşil sahadaki hünerlerini sergiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın futbolunun gelişimine destek olmak için önemli bir adım attı. Yapılan anlaşma kapsamında operatör, Kadın Milli Futbol Takımlarının ana sponsorluğuna devam ederken, Türkiye Kadınlar Futbol Ligi'ne de adını vererek bu alandaki desteğini güçlendirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen sponsorluk imza töreninin ardından, Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı arasında bir gösteri maçı düzenlendi.

Aralarında Aslıhan Karalar, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Toy'un yer aldığı ünlü isimler formalarını giyerek maçta futbol yeteneklerini sergiledi. Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı arasında oynanan maç keyifli anlara sahne oldu. - İSTANBUL

Dünya Kadınlar Günü'nde ünlü isimler yeşil sahada buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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