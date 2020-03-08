Dünya Kadınlar Günü'nde 100 kadına ödül verildi
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Dünya Kadınlar Günü, Bahçelievler, Güncel

Dünya Kadınlar Günü'nde 100 kadına ödül verildi

Bahçelievler Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 100 kadına çeşitli meslek dalları ve sivil toplum kuruluşlarında elde ettikleri başarılar için ödül verildi.

08.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:21
Dünya Kadınlar Günü'nde 100 kadına ödül verildi

Bahçelievler Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 100 kadına çeşitli meslek dalları ve sivil toplum kuruluşlarında elde ettikleri başarılar için ödül verildi. Başkan Dr. Hakan Bahadır, "Annelik ve kadınlık bizim kültürümüzde çocuklara, kimsesizlere sahip çıkmaktan geliyor. O yüzden kadınların başımızın üstünde yeri var. Sadece Kadınla Günü'ne mahsus değil, devamlı kadınlarımızın kıymetini bilerek bunu anlatmamız ve farkındalık oluşturmamız lazım" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Bahçelievler Belediyesi anlamlı bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikle sivil toplum kuruluşu ve kendi meslek alanlarında başarılar elde etmiş 100 kadına ödülleri verildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve birçok kadın ödül töreninde yer aldı.

"BİZİM KADINLARIMIZ ÜRETİM YAPIYORLAR"

Başkan Bahadır, bütün kadınların kadınlar gününü kutladığını ifade ederek, "11 aydır Bahçelievler'de belediye başkanıyım. İstatistiklere göre de seçimlerde bayanlardan çok oy aldığımız gözüküyor. Kadın bizim için önemli. Bizim kültürümüz, neden Anadolu demiş buradan anlıyoruz. Annelik ve kadınlık bizim kültürümüzde çocuklara, kimsesizlere sahip çıkmaktan geliyor. O yüzden kadınların başımızın üstünde yeri var. Sadece Kadınlar Günü'ne mahsus değil devamlı kadınlarımızın kıymetini bilerekten bunu anlatmamız ve farkındalık oluşturmamız lazım. Biz göreve geldiğimizden beri kadınlarımızı ön planda tuttuk hep. Onların el emeklerini kıymetlendirdik. Sonrasında kent konseyimizle kadın meclisimizi ön plana koyduk ve rutin hale getirdik. Çünkü bizim kadınlarımız üretim yapıyorlar ve artık üretim de kesmiyor ve 'Bize yer verin, satış içinde elimizden geleni yapalım' diyorlar. Kadının bir altın bileziği olmalı bu da sanatı, emeği ve işiyle yani özgüveni olacak" diye konuştu.

Bahçelievler Belediyesi olarak her konuda kadınları ön planda tuttuklarını dile getiren Başkan Bahadır, "Kadınlarımızın tek başında dimdik ayakta durabilmesini becermesi adına biz belediye olarak kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Dr. Hakan Bahadır ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca kadınlara ödüllerini takdim etti. Milliyet Gazetesi muhabiri Çiğdem Yılmaz, Kanal D Haber Müdürü Buket Aydın Baykal, CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Bloomberg HT'den Zeliha Saraç, Anadolu Ajansı foto muhabiri Şebnem Coşkun, Beinsport spikeri Seyhan Şaşko, TRT'den Nilgün Balkaç, ATV'den Hilal Özdemir, Ekotürk'ten Özlem Karakullukçu, Kanal D'den Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel, A Haber'den Cansın Helvacı, TGRT Haber'den Yaprak Hırka, A Haber'den Zeynep Bayramoğlu konvansiyonel medyada çalışanlar adına ödüllerini aldı.


Kaynak: DHA

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Manşet

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