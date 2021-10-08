Joe Biden: Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemleri zarar veriyor - Haberler
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Joe Biden: Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemleri zarar veriyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatma kararı alan ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'yi hedef aldı. Biden, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarının DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini savundu.

Abd Başkanı Joe Biden, Suriye hakkında alınan yeni bir kararı duyururken Türkiye'ye de ithamlarda bulundu. Sınırdaki terör örgütlerine sık sık askeri teçhizat desteklerinde bulunarak, alenen teröristleri besleyen ABD, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzattı.

OPERASYONLARI ELEŞTİRDİ

Biden, alınan kararla ilgili Kongre'ye gönderdiği bildirim mektubunda, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarının DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini savundu. Beyaz Saray'ın kararla ilgili açıklamasında, eski Başkan Donald Trump'ın 14 Ekim 2019'da 13894 sayılı kararnameyle, hem Suriye'deki hem de Suriye'yle ilişkili durumların, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için "Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası" uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.

"TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARI, ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

Biden, bu durumun 14 Ekim 2021'den sonra da devam etmesine karar verdiğini belirtti. Konuyla ilgili mektubunda, "Suriye'deki ve Suriye'yle ilişkili durumlar, özellikle de Türk hükümetinin, Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kararın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Dolayısıyla, Suriye'deki ve Suriye'yle ilişkili durum hakkında 13894 sayılı kararnamede ilan edilen ulusal acil durumun devamının gerekli olduğuna kanaat getirdim" dedi.

Beyaz Saray açıklamasında da, acil durumun sürecinin bir yıl daha uzatıldığı ve kararın Resmi Gazete'de yayınlanacağı bilgisine yer verildi.

Joe Biden: Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemleri zarar veriyor
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Gözde Nur Bayar
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