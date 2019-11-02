Dünya işitme engelliler bisiklet şampiyonası sona erdi

02.11.2019 17:11

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'yla Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası 36 ve 72 kilometre puan yarışıyla tamamlandı.



36 kilometre kadınlarda Rusya'dan Viktorovna Alisa Bondareva birinci, Ukrayna'dan Yelisaveta Topchaniuk ikinci, Rusya'dan Aleksandra Ruslanovna Evdokimova üçüncü oldu. 72 kilometre erkeklerde ise, Rusya'dan Dmitry Andreevich Rozanov birinci, Ivan Vladimirovich Makarov ikinci, Evgeny Mikhailovich Prokhorov üçüncü geldi.



Şampiyonanın son gününde nefesler tutuldu



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde "Spor Dostu Kent" kimliğiyle öne çıkan Gazi şehir, 28 Ekim-02 Kasım 2019 tarihleri arasında Türkiye'de ilk kez organize edilen 14'üncü Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'yla üst düzey yarışmalara sahne oldu. Kıran kırana geçen mücadelelerde sporcular, madalya kazanmak için pedal çevirdi. Şampiyonanın son gününde, kadınlar ve erkekler kategorisindeki Puan Yarışı izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. 36 ve 72 kilometrelik parkurdaki yarışmada; kadınlarda Rusya'dan Viktorovna Alisa Bondareva'yı, Ukrayna'dan Yelisaveta Topchaniuk ve Rusya'dan Aleksandra Ruslanovna Evdokimova takip etti. Erkeklerde, Rusya'dan Dmitry Andreevich Rozanov birinci, Ivan Vladimirovich Makarov ikinci, Evgeny Mikhailovich Prokhorov üçüncü oldu.



"Şampiyona gaziantep'imiz için büyük bir kazanç"



Şampiyonayı değerlendiren Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, 14'üncü Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'na 12 ülkeden 50 sporcunun katıldığını hatırlatarak, "Şampiyona, ilk defa Türkiye'de Gaziantep'te düzenlendi. Bir Dünya çapındaki şampiyonanın Gaziantep'te düzenleniyor olması bizi onurlandırdı, Gaziantep'imiz için büyük bir kazanç oldu. Gelen sporcular 5 gün boyunca çok güzel yarıştılar. Bu yarışlar heyecanlı dakikaların yaşanmasını, adrenalinin yükselmesini beraberinde getirdi. Organizasyondan hem sporcular hem de Bisiklet Federasyonumuz memnun kaldı, bu organizasyona öncülük eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ettiler. Başkan Şahin'in Gaziantep'i 'Spor Dostu Kent' anlayışından hareket ederek çalışmalarımıza sürdüreceğiz. Kente gelen yarışmacılara şehir turu yaptırdık, kentimizi tanıttık, onları ülkelerine çok memnun bir şekilde gönderdik. Yapılmasını istediğimiz her projeye sıcak bakan ve destekçisi olan Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum" dedi.



"Takım olarak hedefimizi gerçekleştirdik"



İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Yiğit ise, Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'nın daha önce Rusya'da yapılmasının planlandığını ancak Rusya'nın ev sahipliğinden vazgeçmesi üzerine organizasyonun Türkiye'de olmasına karar verildiğini söyledi.



Çok kısa sürede turnuvaya hazırlandıklarını aktaran Yiğit, "Sporcularımız diğer rakiplere karşı tecrübesiz. Biz 2017 yılında Samsun'da yapılan olimpiyatlarla başladık, takımımızı kurduk. Bu yüzden tecrübe bakımından biraz gerideyiz. Buraya gelen yabancı sporculara özellikle Ruslara baktığımız zaman çocukluğundan bu yana bu sporla ilgilenen kişiler. Buna rağmen sporcularımız başa baş mücadele ediyor, dereceler çok yakın ama biraz zamanla bu fark kapanacaktır. 2 yıllık bir mazimiz olmamıza rağmen aldığımız dereceler gayet güzel. Bizim amacımız diğer rakiplerimiz gibi tecrübelenerek söz sahibi olmak. Eğer ara verilmezse bunu başarabileceklerine inanıyorum. Takım halinde erkeklerde 100 kilometre yarışmasında 2'nci olduk. Taktiklerimiz buna göre ayarlandı. Ferdi olarak rakiplerle baş etmek çok zordu ama başa baş bir mücadele oldu. Takım olarak hedefimizi gerçekleştirdik, kürsüye çıktık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA