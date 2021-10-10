İki doz BioNTech aşısı olanları keyiflendirecek araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor - Haberler
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İki doz BioNTech aşısı olanları keyiflendirecek araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Yunanistan'da yapılan bir araştırma Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının etkisinin kaç ay sürdüğünü mercek altına aldı. 3 bin 500'ten fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmayı yürüten bilim insanları, iki doz BioNTech aşısı yaptıranlarda antikor seviyesinin en az 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrettiğini ifade ediyor.

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'de yayınlanan ve Aleksandra Hastanesi Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmada Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Almanya'da kurduğu BioNTech firması ile Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırmada iki doz aşı olan sağlıklı bireylerde oluşan antikor seviyelerinin en az 1 yıl boyunca üst seviyede olduğu belirtildi. Daha önce koronavirüs bulaşmış ve daha sonra sağlığına kavuşanların tek doz korona aşısı yapmasının yeterli koruma sağladığı kaydedilirken araştırmada 3.500'ten fazla kişinin verileri mercek altına alındı.

Araştırmayı yürüten profesörler Evangelos Terpos, Ioannis Trougakos ve Thanos Dimopoulos, "İkinci doz aşı olanlarda oluşan antikor seviyesi 22'nci günde ciddi bir artış gösteriyor ve 36'ncı günde yüzde 97.2'lik bir koruma ile en yüksek seviyeye ulaşıyor. Yani ikinci doz aşı olduktan iki hafta sonra artış başlıyor ve günde yaklaşık yüzde 3'lük bir artış elde ediliyor. İkinci doz aşıdan 3 ay sonra antikor seviyeleri yüksek seyrediyor" açıklamasını yaptı.

Bilim insanları, "Sonuçlara göre vatandaşların antikor testi yapmasına gerek yok çünkü yüksek antikor seviyesi olmaması ihtimali sıfır. En az 1 yıl boyunca antikor seviyeleri yüksek değerlerde seyrediyor" ifadesini kullandı.

İki doz BioNTech aşısı olanları keyiflendirecek araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Haber: İki doz BioNTech aşısı olanları keyiflendirecek araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor - Haberler
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