Hindistan'da halkın 5G kulesini yaktığı iddiası

Hindistan'da pandemi nedeniyle ayaklanan halkın 5G kulesini yaktığı iddia edilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı bu videoyu paylaşarak eylemlere destek verdi.

VİDEO 2018 YILINA AİT ÇIKTI

Ancak söz konusu video 2018 yılına ait çıktı. Viral olan görüntülerin YouTube haber kanalı HindiXpress tarafından yüklendiği, olayın da Ambala'nın Barara semtinde meydana geldiği tespit edildi.

HİNDİSTAN'DA 5G KULESİ YOK

The Economic Times'a göre, Hindistan'ın özel telekom hizmetleri sağlayıcılarını temsil eden bir endüstri birliği olan Hindistan Hücresel Operatörler Birliği (COAI), geçen hafta ülkede şu anda 5G denemesi yapılmadığını ve henüz 5G kulesi kurulmadığını açıkladı.

HindiXpress YouTube haber kanalı

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