Hindistan'da halkın 5G kulesini yaktığı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya
Alevler içerisinde kalan bir GSM kulesinin videosu, Hindistan'da ayaklanan halkın, 5G kulesini yaktığı iddiasıyla sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerin 2018 yılında yapılan bir habere ait olduğu tespit etildi. The Economic Times'a göre de Hindistan'da henüz hiç 5G kulesi bulunmuyor.
Hindistan'da pandemi nedeniyle ayaklanan halkın 5G kulesini yaktığı iddia edilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı bu videoyu paylaşarak eylemlere destek verdi.
VİDEO 2018 YILINA AİT ÇIKTI
Ancak söz konusu video 2018 yılına ait çıktı. Viral olan görüntülerin YouTube haber kanalı HindiXpress tarafından yüklendiği, olayın da Ambala'nın Barara semtinde meydana geldiği tespit edildi.
HİNDİSTAN'DA 5G KULESİ YOK
The Economic Times'a göre, Hindistan'ın özel telekom hizmetleri sağlayıcılarını temsil eden bir endüstri birliği olan Hindistan Hücresel Operatörler Birliği (COAI), geçen hafta ülkede şu anda 5G denemesi yapılmadığını ve henüz 5G kulesi kurulmadığını açıkladı.
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