Dünya Hali yeni bölüm ne zaman? Dünya Hali 1. bölüm bugün var mı? Dünya Hali 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Dünya Hali yeni bölüm ne zaman? Dünya Hali 1. bölüm bugün var mı? Dünya Hali 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dünya Hali yeni bölüm ne zaman? Dünya Hali 1. bölüm bugün var mı? Dünya Hali 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranları sevilen dizisi Dünya Hali bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Dünya Hali dizisi izlemek isteyen izleyiciler Dünya Hali yeni bölüm ne zaman, Dünya Hali 1. bölüm bugün var mı, Dünya Hali son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Dünya Hali bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Dünya Hali dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Dünya Hali yeni bölüm ne zaman, Dünya Hali bölüm bugün mü, Dünya Hali yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

DÜNYA HALİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan TRT 1'in yeni dizisi Dünya Hali'nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.

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Dünya Hali yeni bölüm ne zaman? Dünya Hali 1. bölüm bugün var mı? Dünya Hali 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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