TRT 1'in yeni dizisi Dünya Hali nerede çekiliyor merak edildi. Beğenilen dizi hangi şehirde ve ilçede çekiliyor araştırılıyor. Peki, Dünya Hali nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dünya Hali hangi şehirde çekiliyor? Dizi Türkiye'de mi çekildi? Dünya Hali nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır? Dünya Hali hangi şehirde çekiliyor? İşte tüm bilgiler...

DÜNYA HALİ KONUSU NEDİR?

Filmde animatörlük yaparak geçimini sağlayan içine kapanık Serdar, Gizem isimli genç kadını platonik olarak sevmektedir. Serdar, Gizem ile tanışmaya bir türlü cesaret edememektedir fakat bir gün ev arkadaşları Masal ve Batu ile girdiği iddiayı kaybettiği için Gizem'le tanışmak zorunda kalmıştır.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

DÜNYA HALİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dünya Hali dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI KİMLER?

Caner Şahin - Sinan

Pelin Albay - Kıvılcım

Ozan Çelik - Azim Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Tolga Tekin - Güven

Hakan Emre Ünal - Vural

Mert Denizmen - Yüksel

Selin Hasar - Zeynep

Ayfer Tokatlı - Fulya

Hüseyin Elmalıpınar - Halis

Mekin Sezer - Kutlucan

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