Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik rekortmeninden Başkan'a sürpriz ziyaret
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Şükrü Başdeğirmen, Türkiye, Isparta, Güncel

Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik rekortmeninden Başkan'a sürpriz ziyaret

Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik Olimpiyatında 4 rekor kırarak Dünya Şampiyonu olan Burak Bilgin ve ailesi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

09.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:07
Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik rekortmeninden Başkan'a sürpriz ziyaret

Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik Olimpiyatında 4 rekor kırarak Dünya Şampiyonu olan Burak Bilgin ve ailesi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.


Kağıt kullanmadan çok büyük sayıları toplama, çarpma, kara kök alınması gibi matematiksel işlemler ile 1600-2100 yılları arasındaki her hangi bir tarihin hangi güne geldiğini de hesaplayan 10 Türkiye, bir dünya rekoru bulunan Burak Bilgin, annesi Gülay ve babası Murat Bilgin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ziyarette bulundu. Ziyarette aralık ayı içerisinde İstanbul'da düzenlenen ve 13 ülkeden 163 katılımcının yer aldığı olimpiyatlarda 10 basamaklı zihinsel toplama dalında hem Türkiye hem de Dünya Şampiyonu olduğunu söyleyen Burak Bilgin, bugüne kadar yer aldığı yarışmalardaki dereceleri hakkında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bilgi verdi.


Bilgin'in yaptığı işi 'müthiş' olarak tanımlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Allah bu başarını daim eylesin. Hafızanın bu kadar güçlü ve geniş olması ileride ülkemize faydalı ve farklı şekilde geri dönüş sağlar. Sizlerden beklentimiz bu hafızanızın ülkemizin gelişmesi için kullanmanız. Bizler çok fazla beyin göçü veren bir ülkeyiz. Başarılı gençlerimizi başka ülkeler alarak, gençlerimizin bilgilerini kendileri için kullandırmaya çalışıyorlar. Siz ülkemize lazım olan bir beyinsiniz, bunu ülkemiz için faydalandırmamız gerektiği inancındayım. Başarılarının devamını diliyorum. Dubai'de düzenlenecek olan olimpiyatlarda başarı elde ederek İstiklal Marşımızı tekrar tekrar söyletmenizi bekliyoruz. Bunlar bize gurur, güç veriyor. Yeni yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Böyle bir genç yetiştiren anne ve babamızı da tebrik ediyorum. Mühim olan böyle başarılı gençlerimizi ülkemizde muhafaza edebilmektir" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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