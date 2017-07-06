Dünya Güzellerim'in Ağır Topları Ütü Üzerinde Sucuk Yaptı

Show TV'nin adından sıkça söz ettiren programı 'Dünya Güzellerim' dün Twitter'da en çok konuşulan konu oldu. Yeni bölümde, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın ütü üzerinde sucuk yaptığı görüldü.

ÜTÜ ÜZERİNDE SUCUK KEYFİ

Dünya Güzellerim'in yeni bölüm fragmanında Diva Bülent Ersoy ile Safiye Soyman'ın tren seyahati, Safiye Soyman'ın kendine has İngilizcesi ve Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın otel odasında verdikleri ütüde sucuk ziyafeti şimdiden merak uyandırdı.