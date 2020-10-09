Dünya Gıda Programı nedir, ne zaman kuruldu? Dünya Gıda Programı amacı nedir?

Dünya Gıda Programı, World Food Programme (WFP) görevleri neler? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve BM Gıda ve Tarım Örgütü ortaklığı ile kurulan Dünya Gıda Programı, dünyadaki açlığı sona erdirmeyi hedefler. İşte, Nobel Barış Ödüllü Dünya Gıda Programı hakkında detaylar...

Dünya Gıda Programı (WFP), 2030 yılına kadar açlığı sona erdirme, gıda güvenliğini sağlama ve beslenmeyi iyileştirme hedefi bulunuyor. Açlık ve yoksulluk döngüsünü kırma mücadelesi veren WFP kurucuları kim? Dünya Gıda Programı hakkında detaylar haberimizde.

DÜNYA GIDA PROGRAMI NE ZAMAN KURULDU?

Dünya Gıda Programı (World Food Programme, WFP), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) ortak bir projesi olarak 1961'de kurulan ve 1963'te çalışmaya başlayan Birleşmiş Milletler örgütü.

DÜNYA GIDA PROGRAMI AMACI NEDİR?

WFP, hayat kurtaran ve hayatları değiştiren, acil durumlarda gıda yardımı sağlayan ve beslenmeyi iyileştirmek için topluluklarla birlikte çalışan önde gelen insani yardım kuruluşudur. Uluslararası toplum 2030 yılına kadar açlığı sona erdirme, gıda güvenliğini sağlama ve beslenmeyi iyileştirme taahhüdünde bulundu. Açlık ve yoksulluk döngüsünü kırma mücadelesinin merkezinde yiyecek ve yiyecekle ilgili yardım yatıyor. Açlıkla mücadele çabaları, çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine katkılarından ve açlığın bir savaş ve çatışma silahı olarak kullanılmasını önleme çabalarında itici bir güç olarak hareket ettiği için WFP, 2020 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Acil durumlarda, WFP genellikle olay yerinde ilk sırada yer alır ve savaş, iç çatışma, kuraklık, sel, deprem, kasırga, mahsul kıtlığı ve doğal afet mağdurlarına gıda yardımı sağlar.

WFP, dünya çapında okul beslenme programlarını uygulayan en büyük insani yardım kuruluşudur ve bunu 50 yılı aşkın süredir yapmaktadır.

WFP, 36 üyeli bir kurul tarafından yönetilmektedir. Roma merkezli iki kardeş örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. WFP, gıda yardımı sağlamak ve açlığın altında yatan nedenlerin üstesinden gelmek için 1.000'den fazla ulusal ve uluslararası STK ile ortaklık yapmaktadır.