Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti

17.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:54
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 85 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 85 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 85 milyon 4 bin 478'i iyileşti.

ABD'de 18 milyon 482 bin 67, Hindistan'da 10 milyon 654 bin 146, Brezilya'da 8 milyon 883 bin 191 ve Rusya'da 3 milyon 642 bin 582 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 489 bin 624 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İspanya'da 2 milyon 380 bin 998, İtalya'da 2 milyon 268 bin 253, İngiltere'de 2 milyon 231 bin 199, Almanya'da 2 milyon 154 bin 600, Kolombiya'da 2 milyon 95 bin 105, Arjantin'de 1 milyon 838 bin 291, Meksika'da 1 milyon 563 bin 992, Güney Afrika'da 1 milyon 396 bin 951 ve Polonya'da 1 milyon 354 bin 598'e ulaştı.

Dünya genelinde 22 milyon 761 bin 443 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 110 milyon 200 bin 427'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 433 bin 893 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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