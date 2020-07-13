Dünya Gençlik Konseyi'nden Başkan Soyer'e ziyaret Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Hüseyin Celep ve beraberindekiler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek, gençlere sahip çıkılması ve fırsat verilmesini istedi.

Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Hüseyin Celep ve beraberindekiler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek, gençlere sahip çıkılması ve fırsat verilmesini istedi.

Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Hüseyin Celep, İzmir İl Başkanı Nuran Ertan ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ankara İl Başkanı Nejdet Şengezer'in de hazır bulunduğu ziyarette İzmir gençliği ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Soyer'e bilgiler veren Celep, "İzmir, ülkemizin en güzel illerinden biri. Gençlerimize sahip çıkılmasını ve fırsat verilmesini istiyoruz. İzmir'de yapılacak gençlik mesleki eğitim ve kültürel etkinliklere destek verilmesini istiyoruz" dedi.

Başkan Tunç Soyer'de Dünya Gençlik Konseyi'nin çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak programlara destek olacakları ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA