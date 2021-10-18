Fransız tarihçiden çarpıcı sözler: Macron'un başını Erdoğan takıntısı yaktı

Orta Doğu uzmanı ve Fransız tarihçi Jean-Pierre Filiu,Le Monde gazetesinde ülkesinde de sık sık protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Macron hakkında ilginç söylemlerde bulundu.

ASIL TEHDİTLERİ GÖREMEDİ

Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan takıntısına çok fazla odaklandığını belirten tarihçi, Mağrip'te Fransız etkisine yönelik en ciddi tehditlerin daha çok Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldiğinin unutulduğunu yazdı.

"FRANSA'NIN TÜRKİYE'YE YÖNELİK GARİP TAKINTISI"

Filiu'nun " Fransa'nın Mağrip'te Türkiye'ye yönelik garip takıntısı" başlıklı yazısında; "Cumhurbaşkanı Macron, Mağrip hakkındaki açıklamalarında sadece Türkiye'yi hedef alıyor. Halbuki Rusya ve BAE, Mağrip'te Fransız etkisini baltalamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"MACRON'UN BASİRETSİZLİĞİ, HATALI POLİTİKALARINDAN KAYNAKLANIYOR"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaretle Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkilerde zirve noktaya ulaşılacağını ifade eden Filiu, "Macron, Erdoğan'a çok fazla odaklanarak Mağrip'te Fransız etkisine yönelik en ciddi tehditlerin daha çok Rusya ve BAE'den geldiğini unutuyor. Fransız Cumhurbaşkanının Mağrip'teki basiretsizliği, görev süresinin ilk üç yılında Libya'da izlediği hatalı politikadan kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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