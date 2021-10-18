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Fransız tarihçiden çarpıcı sözler: Macron'un başını Erdoğan takıntısı yaktı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Fransız tarihçi Jean-Pierre Filiu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye takıntısı yüzünden gerçek tehditleri göremez olduğunu ve bu sebeple birçok hata yaptığını söyledi.

Orta Doğu uzmanı ve Fransız tarihçi Jean-Pierre Filiu,Le Monde gazetesinde ülkesinde de sık sık protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Macron hakkında ilginç söylemlerde bulundu.

Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan takıntısına çok fazla odaklandığını belirten tarihçi, Mağrip'te Fransız etkisine yönelik en ciddi tehditlerin daha çok Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldiğinin unutulduğunu yazdı.

Filiu'nun " Fransa'nın Mağrip'te Türkiye'ye yönelik garip takıntısı" başlıklı yazısında; "Cumhurbaşkanı Macron, Mağrip hakkındaki açıklamalarında sadece Türkiye'yi hedef alıyor. Halbuki Rusya ve BAE, Mağrip'te Fransız etkisini baltalamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaretle Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkilerde zirve noktaya ulaşılacağını ifade eden Filiu, "Macron, Erdoğan'a çok fazla odaklanarak Mağrip'te Fransız etkisine yönelik en ciddi tehditlerin daha çok Rusya ve BAE'den geldiğini unutuyor. Fransız Cumhurbaşkanının Mağrip'teki basiretsizliği, görev süresinin ilk üç yılında Libya'da izlediği hatalı politikadan kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fransız tarihçiden çarpıcı sözler: Macron'un başını Erdoğan takıntısı yaktı
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Gözde Nur Bayar
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