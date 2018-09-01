Dünya Fahri Konsoloslar Birliğinden Başkan Kocadon'a Ziyaret

Yönetim kurulu toplantıları için Bodrum'da bulunan Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Başkanı (FICAC) ve Jamaika İstanbul Fahri Başkonsolosu İstanbul Temsilcisi Aykut Eken ile yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete Yunanistan, Monaco, Norveç, Nepal, Bangladeş, Pakistan, Belçika, Tunus, Slovenya ve Türkiye'den 20 civarında fahri konsolos katıldı.

Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Başkanı (FICAC) ve Jamaika İstanbul Fahri Başkonsolosu İstanbul Temsilcisi Aykut Eken, Dünya Fahri Konsoloslar Federasyonunun (FICAC) 1982 senesinde Danimarka'nın Kopenhag şehrinde 2 Ekim 1982'de Konsolos Vagn Jespersen tarafından kurulduğunun bilgisini verdi. 1998'de İzmir'de kurulmuş olan "Türkiye Fahri Konsoloslar Birliği"nin de 2001 yılında FICAC Dünya Fahri Konsoloslar Federasyonuna katıldığını belirtti. Federasyonun üyelerinin ülkelerde kurulmuş olan Konsoloslar Birlikleri olup, bugün FICAC'ın 90'dan fazla ülke üyesi olduğunu, bu ülkelerdeki birliklerin kapsadığı konsoloslar göze alındığında toplam 10000 den fazla üye konsolosa hitap ettiğini belirtti. Her defasında başka bir ülkede olmak üzere yılda 4 defa Yönetim Kurulu Toplantıları yapıldığını belirten Aykut Eken, "Her 3 senede bir de yine değişik ülkelerde genel kurul toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu yıl bu toplantımızı Bodrum'da yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Konsoloslarımız Bodrum'u çok beğendiler, herkes burada bulunmaktan çok memnun" şeklinde konuştu.

Bodrum'u gezme fırsatını da bulduklarını belirten bir fahri konsolos ise ziyarette Başkan Kocadon'a; "Bodrum, dünyanın yedi harikasından biri olan Mausoleion'a ev sahipliği yapıyor ancak siz belediye başkanı olarak burayı dünyanın 8. harikasına çevirmişsiniz. Kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Kocadon ise nazik ziyaretleri için fahri konsoloslara teşekkür ederek, "Şu anda karşımda bir dünya barış topluluğu görüyorum. Bizler Bodrum'da zaten dünya barış topluluğu gibi birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Ülkemizde medeniyetten tam anlamıyla söz etmek istiyorsak da Bodrum gibi daha nice Bodrumlar yaratmamız gerekiyor. Sizleri bu güzel Bodrum'umuzda misafir etmekten de büyük onur ve mutluluk duyuyorum" dedi. - MUĞLA