Facebook'un çöktüğü sırada dikkat çeken iddia: Çalışanlar kapıda kaldı - Haberler
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Facebook'un çöktüğü sırada dikkat çeken iddia: Çalışanlar kapıda kaldı

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Facebook'un çöktüğü sırada dikkat çeken iddia: Çalışanlar kapıda kaldı

Facebook'un dünya genelinde çökmesinin ardından ABD'den dikkat çeken bir iddia geldi. New York Times'ın teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere bu sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye giremediklerini söyledi.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında gösterilen Facebook, küresel ölçekte tarihi bir çöküş yaşıyor. Yaklaşık 5 saattir erişilemeyen sosyal medya platformuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"ÇALIŞANLAR KAPIDA KALDI" İDDİASI

ABD'nin önemli basın kuruluşlarından New York Times'ın teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere bu sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye giremediklerini yazdı.

KAYNAĞI BİR FACEBOOK ÇALIŞANI

Bilgiyi Facebook'ta çalışan bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını öne sürdü.

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