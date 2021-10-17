Genç kadın, para karşılığında erkekleri aşağılayarak binlerce dolar kazanıyor - Haberler
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Genç kadın, para karşılığında erkekleri aşağılayarak binlerce dolar kazanıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Genç kadın, para karşılığında erkekleri aşağılayarak binlerce dolar kazanıyor

TikTok kullanıcısı Nikki Fox, sosyal medya hesabı üzerinden erkekleri aşağılayarak para kazandığını anlattı. Fox ayrıca bazı erkeklerin faturalarını karşıladığını da dile getirdi.

TikTok kullanıcısı Nikki Fox sosyal medya hesabı üzerinden ilginç para kazanma taktiğini çektiği video ile anlattı. Erkeklerle mesajlaştığını ve bazı erkeklerin aşağılanma karşılığında kendisine para ödediğini söyledi. Fox, para ödeyen erkeklerin kendilerine kaba davranılmasından hoşlandığını ifade etti.

Nikki Fox, kendisine inanmayanlar için de hesabına giren paranın görüntüsünü paylaştı. Genç kadın, bazı zamanlarda para aldığını, bazı zamanlarda da erkeklerin faturalarını karşıladığını dile getirdi.

Erkeklerin genellikle Instagram üzerinden kendisine ulaştığını söyleyen

Nikki Fox, "Bana Instagram üzerinden ulaşıp para teklif ediyorlar. Bunun karşılığında ise sadece onları küçük duruma düşürmemi istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Fox, "Elbette ki insanlara karşı kötü olmak kolay bir durum değil. Ancak karşı taraf bunu isteyince yapmak durumunda kalıyorum. Sonuçta kendi tercihi" ifadelerini kullandı. Fox'un çektiği video kısa süre içerisinde 70 bin görüntülenme aldı.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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