Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Genç kızlar, yanlışlıkla babalarını yedi

Birleşik Krallık'ta meydana gelen olay, duyanların ağzını açık bıraktı. 28 yaşındaki Belle Henry ve 22 yaşındaki Tyla Halls isimli kızların babaları Mark Halls, 47 yaşında vefat etti. Kızlar da Hristiyanların ölü uğurlama ritüeli olan yakma yöntemini kullanarak babalarının cesedini yaktı.

KANALA ATMAK İSTEDİLER

Genç kızlar, babalarının küllerini Bristol Kanalı'na atmak istediler. Ancak tam da bu sırada şiddetlenen rüzgar nedeniyle adamın külleri, kızların yüzüne doğru geldi. Kızlar da küllerden kaçamayarak babalarını yemiş oldu. Genç kızların şaşkınlıkları suratlarına yansıdı.

"TADI TUZLUYDU"

Genç kızlar, yedikleri küller hakkında da konuştu. Buna göre babalarının küllerinin tuzlu olduğunu dile getirdiler. Genç kızlar daha sonra yaşadıkları bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Video, kısa süre içerisinde binlerce izlenme aldı.

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