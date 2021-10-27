Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını emiyor! Suların hırçın yaratığı 20 yıl sonra ortaya çıktı - Haberler
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Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını emiyor! Suların hırçın yaratığı 20 yıl sonra ortaya çıktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Avustralya'da ünlü olan ancak nesli tükenen vampir balığı, 20 yıl aradan sonra ilk defa görüntülendi. Rakibinin saniyeler içerisinde kanını emmesiyle tanınan balığın korunma altına alınması isteniyor.

Margaret River'da bir tur rehberi olan Sean Blocksidge, misafirlerine bölgeyi gezdirdiği sırada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan "vampir balığını" görüntüledi. Balık hakkında daha önceden de bilgi sahibi olan Blocksidge hemen telefonuna sarıldı.

Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını emiyor! Ormanın hırçın yaratığı 20 yıl sonra ortaya çıktı

DÖNEN DİŞLERİYLE KAN EMİYOR

20 yıldan bu yana hiçbir şekilde görüntülenmeyen ve nesli tükenmekte olan canlının yeniden ortaya çıkması herkesi heyecanlandırdı. Suların hırçın yaratığı olarak bilinen vampir balığı, dönen dişleri sayesinde avının kanını çekmesiyle tanınıyor.

Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını emiyor! Ormanın hırçın yaratığı 20 yıl sonra ortaya çıktı

"BURADA OLDUKLARINI BİLMEK BİLE HEYECANLI"

Sean Blocksidg, "Her gün burada kanolarla insanları gezdiriyoruz. Şanslı bir günüm ki onu gördüm. Haklarındaki efsaneleri daha önce duymuştum. Burada yaşadıklarını bilmek bile çok heyecanlı" dedi. Blocksidg, balığın koruma altına alınmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını emiyor! Suların hırçın yaratığı 20 yıl sonra ortaya çıktı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Yorumlar (1)
Chokichi Serman:Kan vermek isteyen
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