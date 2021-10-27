Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını emiyor! Suların hırçın yaratığı 20 yıl sonra ortaya çıktı

Margaret River'da bir tur rehberi olan Sean Blocksidge, misafirlerine bölgeyi gezdirdiği sırada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan "vampir balığını" görüntüledi. Balık hakkında daha önceden de bilgi sahibi olan Blocksidge hemen telefonuna sarıldı.

DÖNEN DİŞLERİYLE KAN EMİYOR

20 yıldan bu yana hiçbir şekilde görüntülenmeyen ve nesli tükenmekte olan canlının yeniden ortaya çıkması herkesi heyecanlandırdı. Suların hırçın yaratığı olarak bilinen vampir balığı, dönen dişleri sayesinde avının kanını çekmesiyle tanınıyor.

"BURADA OLDUKLARINI BİLMEK BİLE HEYECANLI"

Sean Blocksidg, "Her gün burada kanolarla insanları gezdiriyoruz. Şanslı bir günüm ki onu gördüm. Haklarındaki efsaneleri daha önce duymuştum. Burada yaşadıklarını bilmek bile çok heyecanlı" dedi. Blocksidg, balığın koruma altına alınmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

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