Dünya diken üstünde! Ukrayna "Çernobil'de aşırı radyasyon tespit ettik" dedi, Rusya iddiayı yalanladı
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Ukrayna'nın üst düzey yetkilileri, Rus ordusunun dün akşam saatlerinde Çernobil nükleer santralinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada Rusya'nın bombardımanı sırasında roketlerin bir radyoaktif atık deposuna çarptığı ve bölgede aşırı radyasyon seviyeleri tespit edildiği iddia edilmişti. Ukrayna'nın iddialarına yanıt bugün Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelirken, radyasyonun normal seviyelerde olduğu ifade edildi.
Ukraynalı yetkililer tarafından dün akşam yapılan açıklamada Rusya'nın Çernobil nükleer santralinin kontrolünü ele geçirdiği ve Rusya'nın bombardımanı sırasında roketlerin Çernobil'de bir radyoaktif atık deposuna çarptığı aktarılmıştı.
Ukraynalı yetkililer saldırının etkisiyle bölgede aşırı radyasyon seviyeleri tespit edildiğini açıklarken, iddialara yanıt bugün Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinden geldi.
Yapılan açıklamada, Rus güçlerinin dün Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin yer aldığı alanı kontrolü altına aldığı, radyasyon seviyesinin normal seviyede olduğu açıklandı.
Ukrayna İçişleri Bakanı Herashchenko'nun danışmanı Anton Herashchenko, çatışmaların nükleer atık depolarına zarar verebileceğini ve bu durumda Avrupa'yı radyoaktif bulutun kaplayabileceğini belirterek endişe yaratmıştı.
1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe nükleer kaza meydana gelmişti. Patlama sonucu çevreye, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayıldı. Çernobil nükleer faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu.