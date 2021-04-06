Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı
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Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı

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Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. İki ülke operasyon hazırlığı yaptığı Donbass bölgesine askeri sevkiyatı sürdürürken sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı. Rusya'nın sınır hattına sevk ettiği S-400 Triumf hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın askeri tesislerini vurabileceği ve İHA/SİHA unsurlarına karşı aktif olarak kullanılacağı belirtildi. Uzmanlar, Rusya'nın Türk SİHA'larının Ukrayna'daki varlığından da son derece rahatsız olduğunu ifade ediyor.

Ukrayna'nın operasyon hazırlığı yaptığı Donbass bölgesine 95 bin Ukrayna askeri sevk edilirken Rusya çatışma hazırlıkları kapsamında 80 bin kişilik silahlı güç konuşlandırdı. Sıcak hatta savaşa hazır durumda bekleyen ayrılıkçı sayısı ise 30 bin olarak açıklandı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ UKRAYNA İÇİNDEKİ TESİSLERİ VURABİLİR

Bütün dünyanın dikkatleri çevirdiği Donbass gerilimi ile ilgili Moskova, Kiev ve NATO kanadından önemli açıklamalar gelirken Donbass sınırları dâhilinde yer alan yedi bölgede düşük yoğunluklu çatışmalar yaşandı. ABD'de yayımlanan The National Interest dergisi, savaş durumunda beş silahın belirleyici olacağını yazdı.

Dergi, Rusya'nın bölgeye sevk görüntülerinin yayınlandığı S-400 Triumf hava savunma sistemlerinin etkisine dikkat çekti. Kırım'da konuşlandırılan hava savunma sisteminin Ukrayna içlerinde askerî tesisleri vurabileceği ve İHA/SİHA unsurlarına karşı aktif olarak kullanılacağı belirtildi. Mark Episkopos imzalı makalede ayrıca BMP-3M tipi Rus zırhlıları ile SU serisi uçaklar, 2C19 Msta-S obüsler ve başta T-90 tipi Rus tanklarının sonucu belirleyecek silahlar olacağı vurgulandı.

Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı

SİHA VE TANKLAR BELİRLEYİCİ OLUR

Savunma sanayii araştırmacısı ve Ukrayna uzmanı Onur Duman "Son 24 saatlik dilimde Donetsk Havalimanı - Bahmut Hattı - Bezimenne - Horlivka - Kadivka-Zoloteve Pisky bölgelerinde karşılıklı havan topları ve BMP atışları gerçekleşti. Yine bazı bölgelerde birebir muharebe oldu ve ayrılıkçı cephede ölen milisler oldu. İki tarafında yaralıları var. Bölgede AGİT raporlarına göre 500'den fazla ihlal gerçekleşti. Son 20 günde her iki tarafın ölü sayısı da 20'yi aştı" dedi.

"RUSYA YENİ BİR SURİYE, LİBYA VE KARABAĞ KABUSU YAŞAMAK İSTEMİYOR"

Moskova yönetiminin, son dönem Türk SİHA'larının Ukrayna'daki varlığından duyduğu rahatsızlığı açık bir dil ile ilan ettiğini hatırlatan Onur Duman "Rusya yeni bir Suriye, Libya ve Karabağ kâbusu yaşamak istemiyor. Donbass'ta yapılacak bir cephe savaşında tank ve SİHA'lar sonucu belirleyecek iki ana unsur olacak. Rusya, Kırım'dan başlayarak sıcak hatta Su serisi uçaklar, hava indirme birlikleri ve ağır silahlar sevk etti. Moskova'nın bir diğer taktiği Donbass bölgesine orta ve uzun menzilli füzelerden oluşan hava savunma sistemleri yerleştirmek oldu. ABD ise Ukrayna ordusunun yığınağına Odessa bölgesine gönderdiği zırhlı araçlarla destek verdi. İngiltere ise Ukrayna'ya yeni sahil güvenlik botları gönderdi. Amerikan C-130 kargo uçaklarının da Ukrayna seferleri başladı. Odessa'da biriken bu ateş gücü her geçen dakika daha tehlikeli bir boyut kazanıyor'' dedi.

Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı
Haber Yorumları (3)
TARAFSIZGÖRÜŞ: Ah Kırım Batum bizim di bizim. Çok kolay gitti. Enver Paşa Ruslara Türk devlerinde yardıme tmeseydi 2. dünya savaşında Ruslar çok büyük kayıp verecekl Kırım özgür olabilirdi.
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MURAT SEKİL: Tarihi dusman rusya diger yandan kirim kirim bizim olacak yasasin marslilar..
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RAŞİT YANMAZ: bırakın bulaşmayın yesinler birbirlerini bize ne
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