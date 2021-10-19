Denize dalan amatör dalgıç buldu! Değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yeri yetkililerden bile saklanıyor - Haberler
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Denize dalan amatör dalgıç buldu! Değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yeri yetkililerden bile saklanıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İsrail'in Kuzey kıyılarına dalan amatör bir dalgıç, yanlışlıkla 1000 yıllık haçlı kılıcı buldu. Dalgıcın haber vermesiyle harekete geçen resmi görevliler kılıcı deniz dibinden çıkardı ancak değeri nedeniyle kılıcın yerini kimse bilmiyor.

İsrail'in Kuzey kesimlerindeki Carmel bölgesinde sürekli dalış yapan Shlomi Katzin isimli amatör dalgıç, son dalışında hayatının en büyük keşiflerinden birini gerçekleştirdi. Katzin, yaklaşık 1000 yıldır denizin dibinde olduğu tahmin edilen haçlı dönemine ait kılıç buldu. Amatör dalgıcın haber vermesiyle bölgeye intikal eden İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) yetkilileri, kılıcı denizden çıkardıktan sonra özel korumaya aldı.

Değeri paha biçilemeyen kılıç, olası bir hırsızlık vakasına karşı saklandı. Kılıcın kaldırıldığı yeri, İsrail Eski Eserler Kurumu'nda çalışan alt kademe memurlar bile bilmiyor. Hatta bazı yöneticilerin dahi, keşiften haber siz tutulduğu iddia edildi.

Denize dalan amatör dalgıç buldu! Değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yeri yetkililerden bile saklanıyor

Kılıçla ilgili asıl çarpıcı bilgiyse bugüne kadar bozulmadan gelmiş olması. İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan yetkililer, yerel basına verdikleri demeçte, kılıcın mükemmel durumda ve bozulmamış olduğunu dile getirdi.

Denize dalan amatör dalgıç buldu! Değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yeri yetkililerden bile saklanıyor

Kılıç hakkında birçok rivayet mevcut. Bunlardan biri, tekneyle giden bir şövalyenin kılıcı denize attığı yönünde. Diğer iddiaysa batık gemi teorisi. Bu iddiaya göre bölgede daha büyük bir gemi kalıntısı var ancak o kalıntıya henüz ulaşılamadı.

Denize dalan amatör dalgıç buldu! Değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yeri yetkililerden bile saklanıyor

Denize dalan amatör dalgıç buldu! Değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yeri yetkililerden bile saklanıyor
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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