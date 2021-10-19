Denize dalan amatör dalgıç buldu! Değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yeri yetkililerden bile saklanıyor

İsrail'in Kuzey kesimlerindeki Carmel bölgesinde sürekli dalış yapan Shlomi Katzin isimli amatör dalgıç, son dalışında hayatının en büyük keşiflerinden birini gerçekleştirdi. Katzin, yaklaşık 1000 yıldır denizin dibinde olduğu tahmin edilen haçlı dönemine ait kılıç buldu. Amatör dalgıcın haber vermesiyle bölgeye intikal eden İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) yetkilileri, kılıcı denizden çıkardıktan sonra özel korumaya aldı.

YERİ SAKLANIYOR, YETKİLER BİLE MERAK EDİYOR

Değeri paha biçilemeyen kılıç, olası bir hırsızlık vakasına karşı saklandı. Kılıcın kaldırıldığı yeri, İsrail Eski Eserler Kurumu'nda çalışan alt kademe memurlar bile bilmiyor. Hatta bazı yöneticilerin dahi, keşiften haber siz tutulduğu iddia edildi.

BOZULMADAN BUGÜNE KADAR GELDİ

Kılıçla ilgili asıl çarpıcı bilgiyse bugüne kadar bozulmadan gelmiş olması. İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan yetkililer, yerel basına verdikleri demeçte, kılıcın mükemmel durumda ve bozulmamış olduğunu dile getirdi.

TEKNE BATIĞINDAN KALMIŞ OLABİLİR

Kılıç hakkında birçok rivayet mevcut. Bunlardan biri, tekneyle giden bir şövalyenin kılıcı denize attığı yönünde. Diğer iddiaysa batık gemi teorisi. Bu iddiaya göre bölgede daha büyük bir gemi kalıntısı var ancak o kalıntıya henüz ulaşılamadı.

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