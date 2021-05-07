Dünya'da kaç insan var 2021? Dünyada yaşayan nüfus sayısı

Dünya nüfusu her geçen gün daha çok artmaktadır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında güncel Dünya nüfusunun ne kadar olduğu büyük bir merak konusu. Özellikle doğum oranı ile ölüm oranı arasında mevcut olan farklar nedeniyle popülasyon devamlı artışa devam etmektedir. Peki, Dünya'da kaç insan var 2021? Dünyada yaşayan nüfus sayısı ne kadar?

2021 yılı itibariyle güncel olan Dünya nüfusundaki büyümeyi birçok kişi öğrenmeye çalışmaktadır. Bu konuyla alakalı olarak Birleşmiş Milletlerin nüfus üzerine yapmış oldukları çalışmalarda güncel sayı belirlenmiştir. Dünya üzerindeki farklı ülkeler üzerinde farklı nüfusların bulunması ile Dünya nüfusu her geçen gün daha da büyümeye devam etmektedir.

DÜNYA'DA KAÇ İNSAN VAR?

2021 Dünya nüfusu ya da dünya insan nüfusu, dünya üzerinde yaşayan insan sayısını verir. En güncel tahminlere göre dünya nüfusu 7,78 milyarı geçmiştir. Resmi verilere göre 2021 yılında dünya nüfusu 7,78 milyar iken 2021 yılına girildiğinde istatistikler dünya nüfusunun 82,3 milyon arttı ve 2021 yılında dünyanın 7 milyar 837 milyon insan oldu 7 Mayıs 2021 verilerine göre;

Şu anki Dünya Nüfusu: 7.864.064.284

Bu yıl doğanların sayısı: 48.529.173

Bugün doğanların sayısı: 170.696

Bu yılki ölüm sayısı: 20.373.709

Bugün ölenlerin sayısı: 71.662

Bu yılki nüfus artışı: 28.155.464

Şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğmuştur. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.

Kilometre taşları

1 milyara 1802 yılında ulaşılmıştır.

2 milyara 1927 yılında ulaşılmıştır.

3 milyara 1961 yılında ulaşılmıştır.

4 milyara 1971 yılında ulaşılmıştır.

5 milyara 1987 yılında ulaşılmıştır.

6 milyara 12 Ekim 1999 tarihinde ulaşılmıştır.

7 milyara Ekim 2011 tarihinde ulaşılmıştır.

Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonu

9,6 milyara 2030 yılında ulaşılacaktır.

10,3 milyara 2040 yılında ulaşılacaktır.

12 milyara 2050 yılında ulaşılacaktır.

Nüfus sıralamasında ilk 10 ülke

Çin 1,439 milyar

Hindistan 1,380 milyar

ABD 331 milyon

Endonezya 273 milyon

Pakistan 220 milyon

Brezilya 212 milyon

Nijerya 206 milyon

Bangladeş 164 milyon

Rusya 145 milyon

Meksika 129 milyon