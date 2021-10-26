Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a zeytin dalı! Normalleşme için Azerbaycan şartını sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Zengilan Ağalı köyünde yaptıkları baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN HER ZAMAN BİRBİRİNİN YANINDADIR"

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Aliyev, "Bugün Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışına birlikte katılmamız, bir kez daha bizim birliğimizi, gücümüzü gösteriyor. Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirinin yanındadır" ifadelerini kullandı.

"Bugün Zengilan'da birinci özel yatırım projesinin de temelini attık" diyen Alivey, "Bu proje de Türkiye ve Azerbaycan projesidir. Bütün işlerde, işgalden kurtulan topraklarda da omuz omuza ilerliyoruz. Zengilan'daki resmi merasim tarihte kalacaktır. Resmi merasimler başkentlerde yapılır. Ancak biz resmi merasimleri hem Şuşa'da hem bugün Zengilan'da gerçekleştirdik. Bizim bilge adımlarımız tarihte ebedi kalacaktır. Bu tarihi birlikte yazıyoruz. Muharebe döneminde de birlikteydik, bugün de birlikteyiz" şeklinde konuştu.

"TÜRK DÜNYASI İÇİN ERDOĞAN EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDEN BİRİDİR"

Türkiye'nin Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'a destek verdiğini hatırlatan Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı'nın birinci yıl dönümünü yaşıyoruz. İki hafta sonra Şuşa'nın azat olmasını büyük zafer bayramı gibi idrak edeceğiz. Savaşın ilk saatlerinden itibaren Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı ilk saatlerden itibaren destek verdi, bütün dünyaya beyan etti ki Azerbaycan tek değil. Bu bize siyasi ve manevi destek, güç verdi. Bugün Azerbaycan halkı size teşekkürlerini bildiriyor" dedi.

Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin bölgesel gelişmeler açısından da önemli olduğunu belirten Aliyev, "Türkiye aziz kardeşimin liderliğiyle artık dünya çapında güce sahip olmuştur. Artık kimse Türkiye'ye bir şey dikte edemez. Bu yakınlarda aziz kardeşim Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap vermiştir ki, bu bütün siyasetçiler için örnektir. Öz halkının çıkarlarını, gururunu koruyan savunan lider bugün Azerbaycan'dadır. Bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan faktörü en önemli faktörlerden biridir" ifadelerini kullandı.

"ZENGEZUR KORİDORU TÜRK DÜNYASINI BİRLEŞTİRECEK"

Zengezur koridorunun oluşturulmasını da ele aldıklarını dile getiren Aliyev, "Zengezur koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek. Hem Azerbaycan hem Türkiye bu koridorun gerçekleştirmesi için adımlar atıyor" diye konuştu.

ERDOĞAN: TÜRKİYE OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Aliyev'in ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerle şu kısa süre içerisinde Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, nasıl gerçekten süratle geliştiğini görmek her babayiğidin, her siyasetçinin kârı değil. Ve bu kadar kısa sürede bu yatırımları yapmak ve bu yatırımları hayata geçirmek, inanıyorum ki buralardan ayrılmış, ayrılmak zorunda bırakılmış olan Azeri kardeşlerim için buradan bir müjdeyi vermek mümkün olacak. Çünkü en kısa zamanda tekrar ayrıldıkları topraklara inanıyorum ki Azeri kardeşlerim çok daha güzel bir şekilde inşa ve ihya edilen bu yerlere dönme imkanını bulacaklardır" dedi.

Bölgedeki çalışmaları incelediklerini aktaran Erdoğan şöyle devam etti:

"Karşımızdaki binaya bakıyoruz, solumuzdaki binalara bakıyoruz. Kendi orijinal, tarihi yapılar neyse o yapılarla inşa edilen taş yapılarla tekrar buralar çok daha güzel bir şekilde inşa edildi. Buraya gelmeden evvel Fuzuli'yi, Şuşa'ya gelecekte de inşallah Nahçıvan'a bağlayacak yolların yapım çalışmalarını gördük. Bu kadar kısa bir sürede bölgenin imarında alınan mesafe Azerbaycan ve bölgemiz için gurur ve umut vericidir. Azerbaycan tüm dünyaya örnek teşkil edecek kalkınma modeliyle bu bölgeyi kalkındırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya, tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz."

"TÜRKİYE, ERMENİSTAN'IN OLUMLU ADIMLARINA KARŞILIK VERECEKTİR"

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, "Bugün ikili ilişkilerimizi, bölgesel gelişmeleri tüm veçheleri ile ele aldık. Enerji, ulaşım ve Karabağ'ın kalkınmasıyla ilgili projelerde mevcut durumu ve geleceği değerlendirme imkanını bulduk. Şuşa beyannamesi ile stratejik müttefiklik seviyesine taşıdığımızı nasıl daha ileri taşıyacağımızı konuştuk" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'la Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi halinde Türkiye'nin de adım atacağını belirten Erdoğan şöyle devam etti:

"Bölgenin transit, lojistik merkez olma konumu perçinlenecek. Bu gelişmeden İran, Gürcistan, Ermenistan dahil Azerbaycan'ın tüm komşuları istifade edecektir. Bu süreçte sınırların belirlenmesi ve karşılıklı olarak tanınması zaruridir. İyi komşuluk ilişkilerin temelini de bu anlayış oluşturmaktadır. Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi irade sergilemesi gerekiyor. Azerbaycan'la samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin normalleşmesinde bir engel kalmayacaktır. Türkiye her olumlu adımın karşılığını aynı karşılıkla vereceğinin altını bir kez daha çiziyorum."

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