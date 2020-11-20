Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anne-çocuk etkinliği yapıldı
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Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anne-çocuk etkinliği yapıldı

20.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:06
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anne-çocuk etkinliği yapıldı

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından anne-çocuk etkinliği yapıldı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından anne-çocuk etkinliği yapıldı.

Sosyal Uyum kapsamında Mersin Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Nacar, Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü Metin Koçak, Gençlik Merkezi üyesi çocuklar ve anneleri katıldı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü köşesinde anneler, çocukları ile birlikte fotoğraf çekinerek kendi çerçevelerini yaptılar. Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, çocuklarla tek tek ilgilenerek, onlarla fotoğraf çektirdi.

Cinsiyeti, dini, dili, ırkı ve sosyal statüsüne bakılmaksızın bütün çocukların, güvenli, sağlıklı koşullarda barınması, eğitilmesi ve korunması gerektiğinin altını çizen Müdür Demir, "Tüm çocuklarımızın yüksek yararı ve refahı için çalışmalar yapıp onlar için düzenlediğimiz motive edici etkinliklerimizle çocuk haklarına dair toplumsal yankı uyandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi renkte doğmuş olursa olsun; anne babalarının dili, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun çocuk her yerde çocuktur ve masumiyetin simgesidir. Çocuklarımız için ne yaparsak yapalım asla yeterli göremeyiz. Onları suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta ve risk altında bulunan çocuklarımızın, sevgi dolu bir ortamda, şiddetten, açlıktan, kötü alışkanlıklardan, kin ve nefretten uzak yaşayabileceği bir dünya kurarak geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek hepimizin ortak görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi. - MERSİN

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anne-çocuk etkinliği yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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