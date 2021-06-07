Vali Akın'dan çevre uyarısı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, gelecek nesillere daha temiz, yeşil, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla çalışılması gerektiğini bildirdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, gelecek nesillere daha temiz, yeşil, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla çalışılması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker ve beraberindeki heyet Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Akın, yaşanan çevresel sıkıntıların dünyanın en önemli sorunlarının başında geldiğini aktardı.

Kamuoyunda duyarlılık oluşturarak çevre konusundaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla Dünya Çevre Gününün kutlandığını vurgulayan Vali İbrahim Akın, şunları kaydetti:

"İnsanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için çevrenin korunması önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Günümüzde dünya üzerinde yaşanan küresel ısınma, çevre kirliliği, kuraklığa bağlı çölleşme, su kaynaklarının azalması gibi çevre sorunları her geçen gün artmaktadır. Dünyamızı tehdit eden bu sorunların çözümü için birlikte hareket etmeliyiz. Gelecek nesillere daha temiz, yeşil, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla çalışmalıyız. Dünya ölçeğinde yapılan çalışmalara bizler de ülkemiz genelinde olduğu gibi yaşadığımız şehirlerde de katkı sağlamalıyız."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker de kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner