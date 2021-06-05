Dünya Çevre günü etkinliğine katılanlar bayrak figürü oluşturdu

Dünya Çevre günü etkinliğine katılanlar bayrak figürü oluşturdu Çekmeköy Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için yaz aylarında sıkça kullanılan ormanlık arazilerde temizlik çalışmaları yaptı.

Dünya Çevre günü etkinliğine katılanlar bayrak figürü oluşturdu

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için yaz aylarında sıkça kullanılan ormanlık arazilerde temizlik çalışmaları yaptı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte etkinliğe katılan vatandaşlar bir araya gelerek bayrak figürü oluşturdu. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Çekmeköy Belediyesi ekipleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevre sorunlarına dikkat çekmek için ilçede bulunan ormanlık arazilerde çöp toplama etkinliği düzenledi. Özellikle yaz aylarında piknik ve dinlenme için kullanılan ormanlık arazilerin doğru kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiği etkinliğe Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve genç yaşlı onlarca Çekmeköylü katıldı.

Mimar Sinan Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nin birleştiği ormanlık arazide düzenlenen etkinlikte konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz "Yüz ölçümünün büyük bir çoğunluğu ormanlık araziden oluşan ilçemizdeki ormanları dinlenmek ve piknik yapmak için kullanan vatandaşlarımız maalesef çöplerini de arkalarında bırakarak ayrılıyorlar. Bugün ormanlık arazilerimize bırakılan çöpleri toplamak ve bu konuda bir duyarlılık, farkındalık oluşturmak için toplandık. Ekiplerimiz her hafta düzenli olarak bu çalışmayı yapıyorlar. İnşallah etkinliğimizden sonra bizi gören duyan vatandaşlarımız verdiğimiz mesajları alarak daha dikkatli davranırlar. Bu ormanlar hepimizin, hep birlikte sahip çıkmalıyız, "dedi.

Başkan Poyraz ayrıca "Çekmeköy Belediyesi olarak; yaşam döngüsü modeliyle, satın alma sürecinden başlayarak atık miktarının azaltılması, atık oluşumunun kaçınılmaz olduğu durumlarda ise atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması prensibiyle, 12.04.2018 tarihinde belediye sınırlarımız içerisinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla sıfır atık projesini başlattık. Sıfır atık projesi kapsamında ilçemizdeki tüm kurumlarda eğitimlerimizi verdik. Mobil atık getirme merkezleri, cam kumbaraları, tekstil kumbaraları, pil toplama noktalarını ilçemizde belirlenen noktalara konumlandırdık. Ömerli Mahallemizde 1. sınıf atık getirme merkezi inşat çalışmalarımız ise devam ediyor," diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için bir araya gelen vatandaşlar bayrak figürü oluşturdular. Oluşturulan bayrak figürü drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik