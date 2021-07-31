Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı

Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı Belediye'den tatlıya dünya çapında troll tanıtım Bursa'da ilçe belediyesi Mustafakemalpaşa tatlısının tanıtımını yapmak için dünya çapında troll'e imza attı.

Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı

Belediye'den tatlıya dünya çapında troll tanıtım

BURSA - Bursa'da ilçe belediyesi Mustafakemalpaşa tatlısının tanıtımını yapmak için dünya çapında troll'e imza attı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ilçenin simgesi ilçenin ismiyle anılan tatlısının tanıtımını yapmak için dünya çapında bir organizasyona imza attı. İlçenin meşhur tatlısını Kemalpaşa tatlısı diye şerbetli hamur satarak orijinal markalarını, gölgeleyen şahıs, işletme ve çalışmaların önüne geçmek adına dünya çapında ses getiren bir organizasyona imza attı. Bu kapsamda yaptığı viral sosyal medya çalışmasıyla tatlının geçmişine vurgu yapmak için esprili bir çalışma yürüttü.

Geçtiğimiz günlerde servis edilen haberde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve bir çoban tarafından keşfedilen mağarada M.Ö. 10 bin yıllarında yapıldığı tahmin edilen bir yiyecek bulundu. Reçine ile kaplandığı için günümüze kadar bozulmadan geldiğini belirten uzmanlar, yiyeceğin 'Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısına' benzerliğine dikkat çektiğiyle alakalı bir haber servis edilmişti. Bu haberde yer alan çizimler ve kalıntılar imitasyon olduğu öğrenildi. Bu paylaşımın Kemalpaşa tatlısı diye şerbetli hamur satarak orijinal markayı, gölgeleyen şahıs, işletme ve çalışmaların önüne geçmek adına yapıldığı ortaya çıktı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Sizi trolledik tatlı sürpriz tamam uzun yıllardır kavgasını ve mücadelesini verdiğimiz, kimi yerde Kemalpaşa, kimi yerde Kemal paşa tatlısı diye şerbetli hamur satarak orijinal markamızı, gerçek tatlımızı gölgeleyen şahıs, işletme ve çalışmaların önüne geçmek adına geçtiğimiz günlerde Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte gerçek tatlımızı coğrafi işaret belgesiyle tescillemiştik. Bu tescilin ardından Türkiye'nin gerçek Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısının tanıtım çalışmalarına başladık. Bereketli ovamızda yetişen ürünlerle hazırlanan kendine has peyniri ile yöresel lezzetimizin tarihi bu toprakların yüz yıllık bereketine dayanmaktadır. Bu kapsamda yaptığımız viral sosyal medya çalışmasında tatlımızın geçmişine vurgu yapmak için esprili bir çalışma yürüttük. Çalışmamız yerel, ulusal ve uluslararası pek çok mecrada yer buldu. Milyonlarca izleyiciye ulaştı. Bugün itibariyle amaç hasıl olmuştur. Çizim ve kalıntılar imitasyon. Gerçek olan tek şey Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısının o enfes tadı ve arkasında yatan kadim kültürdür. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı tescil belgesiyle satışa sunulan gerçek Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısını yemeye ve satın almaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Nuyan