Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
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Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı

Salgında vaka sayısı 7 milyonu geçerken sivil toplum kuruluşları ve ticari işletmelerin oluşturduğu Deep Knowledge Group isimli konsorsiyum, "Koronavirüste en güvenli ülkeler" sıralaması yaptı. Farklı metrik ve istatistiklere dayandırılan araştırmada Türkiye de yer aldı. Hazırlanan raporda Türkiye en güvenli 37'nci ülke olarak belirlendi.

07.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:25

Koronavirüs salgını bütün dünyada panik yaratırken, Deep Knowledge Group isimli konsorsiyumun hazırladığı kapsamlı analiz uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Sivil toplum kuruluşları ile birlikte ticari işletme ve şirketlerin dahil olduğu ve yapay zeka, yatırım teknolojileri, finans teknolojileri ve ilaç sektörü alanında çalışmalarını sürdüren Deep Knowledge Group isimli oluşum farklı parametreler ve veriler aracılığıyla "Koronavirüste en güvenli ülkeler" listesi hazırladı.

6 FARKLI BAŞLIKTA DEĞERLENDİRİLDİ

3 Haziran 2020'de tamamlanan ve 130 farklı parametreye dayalı raporda 11.400 verinin tasniflendiği açıklanırken, "karantinanın verimliliği, takip ve müdahale, sağlık sisteminin hazırlılığı, bölgenin dayanıklılığı, acil duruma hazır olma ve hükümetin etkisi" 6 başlık altındaki detaylar ve veriler değerlendirildi.

Türkiye'nin yer aldığı ikinci kategoride Kuveyt, İzlanda, Bahreyn, Finlandiya, Lüksemburg, Katar, Liechtenstein, Polonya, Litvanya, Malezya, Letonya, Slovenya, Umman, Yunanistan, Estonya, Hırvatistan, İrlanda, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yer aldı.

Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı

EN GÜVENLİ ÜLKE İSVİÇRE

2014 yılında kurulan yatırım şirketi Deep Knowledge Ventures önderliğinde oluşturulan konsorsiyumun hazırladığı 250 sayfalık raporda en güvenli ülke olarak İsviçre gösterildi.

Risk analizi ve değerlendirmesinin kapsamlı bir şekilde yapıldığı araştırmada İsviçre'nin ardından Almanya, İsrail, Singapur, Japonya, Avusturya, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore geliyor.

Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı

EN RİSKLİ 10 ÜLKE

İncelenen ülkeler ve veriler arasında koronavirüs salgınına karşı en riskli 10 ülke ise Bahamalar, Laos, Kamboçya, Endonezya, Peru, Paraguay, Honduras, Cezayir, Fas, Brezilya ve Panama olarak kayıtlara geçti.

Hazırlanan raporda Türkiye en güvenli 37'nci ülke olarak belirlendi. Türkiye'nin altında yer alan ülkeler arasında İspanya (45), Portekiz (46), İtalya (53), Hindistan (56), ABD (58), Fransa (60), Rusya (61), İsveç (65), Birleşik Krallık (68), İran (73) ve Belçika (78) gibi ülkelerin bulunması dikkat çekti.

TÜRKİYE'YE VERİLEN PUAN

Sözcü'nün aktardığına göre; sıralamada 37'nci sırada yer alan Türkiye'nin 556 kümülatif puan altığı belirtilirken, karantina uygulamasının etkisine 114 puan, hükümetin risk yönetiminde etkisine 126 puan, Kovid-19'un takip sürecine 93 puan, ülkenin sağlık sisteminin Kovid-19'a hazırlığına 63 puan, Türkiye'nin bulunduğu bölgenin Kovid-19'a karşı dayanıklılığına 81 puan ve acil durumlara hazırlık kategorisine de 79 puan verildi.

Türkiye acil durumlara hazırlık kategorisi haricinde diğer kategorilerde bulunduğu sıralama ortalamasının üzerinde puan aldı.

Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı

Güncel Manşet

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