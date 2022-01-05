Dünya bu kadını konuşuyor! Kaçan aslanı kucağında eve kadar taşıdı - Haberler
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Dünya bu kadını konuşuyor! Kaçan aslanı kucağında eve kadar taşıdı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Kuveyt'te çekilen bir video sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde bir kadının evden kaçan aslanı kucağında taşıdığı ve aslanın serbest kalmak için çırpındığı anlar yer alıyor.

Kuveyt'te yayın yapan el Vatan gazetesi, El Sabahiye'de evden kaçan bir aslanın bölgede paniğe yol açtığını aktardı.

"YOLDA BAŞIBOŞ BİR ASLAN VAR VE SAHİBİ ARANIYOR"

Aslanın yakalanmadan önceki görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımda, "Yılbaşı ve Sabahiye sokaklarında normalde kaybolan kedi ve köpekler görülür. Ancak bu sefer yolda başıboş bir aslan var ve sahibi aranıyor" ifadelerine yer verildi.

ASLANIN KAÇMAK İÇİN ÇIRPINDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Habere göre aslanın bir kadına ait olduğunun belirlenmesinin ardından kadının babası, aslanı bulanlarla çevre polisinin yardımıyla iletişime geçti. Ardından aslanı almaya giden kadının aslanı kucağında taşıması görüntülendi. Aslanın kadının kucağında serbest kalmak için çırpınması da gözlerden kaçmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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