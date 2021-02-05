Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı
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Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı

05.02.2021 18:26 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:35
Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı

Şarkıcı Phoebe Bridgers, cinsel tacizle suçlanan rock yıldızı Marilyn Manson'un evinde tecavüz odası olduğunu söyledi. Manson'un evine ziyareti sonucu odayı öğrendiğini belirten Bridgers, bu durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu kaydetti.

Ünlü rock yıldızı Marilyn Manson, eski nişanlisi Evan Rachel Wood tarafindan cinsel tacizle suçlanmış, Amerika uzun süre bu haberle çalkalanmıştı. Manson hakkında sular tam durulmadan bu kez skandal bir iddia daha ortaya atıldı.

Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinde tecavüz odası çıktı

"KORKUNÇ BİR MİZAH ANLAYIŞI SANDIM"

26 yaşındaki şarkıcı Phoebe Bridgers, arkadaşlarıyla ziyaret ettiği rock yıldızının evinde bir tecavüz odası olduğunu söyledi. Durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu dile getiren şarkıcı, "O zamanlar bunun sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşündüm. Şirket biliyordu, yönetim biliyordu, grubumuz biliyordu. Şimdi kendi aralarında uzlaşıp şok olmuş ve dehşete düşmüş gibi davranacaklar. Ne kadar acınası bir durum." diye konuştu.

Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinde tecavüz odası çıktı

"İDDİALAR GERÇEKLİĞİN KORKUNÇ ÇARPITMASI"

Bridgers'in iddiasının ardından Manson, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Açıkçası, sanatım ve hayatım uzun zamandır tartışmaların odağı haline geldi. Ancak benimle ilgili bu son iddialar gerçekliğin korkunç çarpıtmalarıdır." ifadelerini kullandı. Manson'ın eski eşi Dita von Teese ise ünlü rock yıldızı ile evliliğini sadakatsizlik ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bitirdiğini söyleyerek, "Lütfen son günlerde kamuoyuna Manson hakkında açıklanan detayların Manson'la olan yedi yıllık kişisel deneyimlerime uymadığını bilin. Öyle olsaydı eğer onunla Aralık 2005'te evlenmezdim" dedi.

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