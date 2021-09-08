Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü
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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Galler'de kaydedilen esrarengiz görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı. Gerilim yaratan görüntülerde, masadaki boş sandalyenin kendi kendine ileri geri gittiği görülüyor. Videoyu izleyenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olayla ilgili iddia ise en az olay kadar ürkütücü. Görüntüdeki sandalyeyi oynatanın, barın müdavi bir kadın olduğu belirtiliyor.

Birleşik Krallık'ın dört ana bölgesinden biri olan Galler'in başkenti Cardiff'te paranormal bir olay yaşandı. Bir bardaki masada oturan oturan kadının, hesap işleriyle uğraştığı sırada tabela ve sandalyenin kendi kendine hareket etmesi, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri izleyenler, sandalyenin bir ileri bir geri gitmesini şaşkınlıkla takip etti.

BARDA MÜDÜRLÜK YAPIYOR

Sekiz yıldır Cardiff'teki The Lansdowne adlı bir barda müdürlük yapan 33 yaşındaki Hayley Budd, kendi kendine hareket eden bir sandalye ve tabela gördüğünde oturduğu masada hesap işleriyle uğraşıyordu.

"SADECE KENDİNİ GÖSTERMEK İSTİYOR"

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sandalyenin masaya yaklaştığı görülüyor. Budd, söz konusu durumu endişelenecek bir durum yok diye açıklarken, "Endişe yaratacak hiçbir şey yapmıyor sadece kendini göstermek istiyor'' dedi.

"GÖZÜMÜN UCUYLA GÖRDÜM"

Bar müdürü açıklamasına şöyle devam etti:

Sandalyeye değil, telefonuma bakıyordum ama gözümün ucuyla gördüm. bu yüzden bir müşteriye bir şey görüp görmediğini sordum ve onlar da sesi duyduğunu söyledi. Mantıklı bir açıklama bulamıyorum. İşimi bırakıp oradan kaçacak kadar korkmadım. Daha sonra yazı tahtası sallanmaya başladı.

OLAY HAKKINDAKİ İDDİA ÜRKÜTTÜ

Müdavimler arasında bir kadının bara musallat olduğu hakkında uzun süredir devam eden bir söylenti var ve barın üstündeki dairelerde yaşayan insanlar yukarıda garip şeyler olduğunu söylüyorlar.

Barı kapattığımda ve hiç müşteri olmadığında, evrak işleri yapmak veya bir fıçıyı değiştirmek için kilere gidiyorum ve üst katta mobilyalar hareket ediyormuş gibi geliyor ama yukarı çıktığımda her şey bıraktığım gibi duruyor. Ben buna alıştım ama personelim korkuyor.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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