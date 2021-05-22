Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 'Babam beni öldürecek' diyen Prenses Latife'den aylar sonra ilk görüntü
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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 'Babam beni öldürecek' diyen Prenses Latife'den aylar sonra ilk görüntü

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 'Babam beni öldürecek' diyen Prenses Latife'den aylar sonra ilk görüntü
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Aylardan bu yana kendisinden haber alınamayan ve hayatından şüphe edilen Birleşik Arap Emirlikleri Prensesi Latife, uzun zaman sonra ilk defa alışveriş merkezinde iki kadınla birlikte otururken görüntülendi. Latife'nin durumunun iyi olduğu görüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri Prensesi Latife'nin aylardan bu yana görülmemesi ve kaçırıldığı iddiaları, prensesin sağlık durumu hakkındaki merakı da beraberinde getirdi.

ARKADAŞINA GÖNDERDİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

BBC'nin Panorama programı, 16 Şubat tarihinde Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı olan 35 yaşındaki Prenses Latife'nin arkadaşlarına gönderdiği gizli görüntüyü ekrana getirmişti.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 'Babam beni öldürecek' diyen Prenses Latife'den aylar sonra ilk görüntü

BABASI TARAFINDAN ESİR TUTULDUĞUNU SÖYLEDİ

Babası tarafından esir tutulduğunu ve hayatından endişe duyduğunu belirten Prenses Latife, gizli kaydı banyoda çektiğini söyleyip yalnızca banyo kapısını kilitlemesine izin verildiğini söyledi.

HAPİSHANEYE ÇEVRİLİ VİLLAYA KONULDUĞUNU ANLATTI

Hapishaneye çevrilen bir villada alıkonulduğunu aktaran Prenses Latife, binadaki tüm pencerelerin demir parmaklıklı olduğunu ve hiçbir pencereyi açmasına izin verilmediğini İngilizce olarak ifade etmişti.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 'Babam beni öldürecek' diyen Prenses Latife'den aylar sonra ilk görüntü

DÖRT AY SONRA İLK FOTOĞRAF

Babası Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum nedeniyle her gün hayatından ve güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyen Prenses Latife'nin yeni fotoğrafı, bir Instagram hesabı tarafından yaklaşık 4 ayın ardından paylaşıldı.

13 MAYIS'TA VİZYONA GİRDİ

Fotoğrafta, bir alışveriş merkezindeki yemek katında otururken görülen Prenses Latife'nin yanında iki kadın göze çarpıyor. Perşembe akşamı Instagram'da yayınlanan fotoğraftaki bir başka ayrıntı, arkada afişi görülen filmin 13 Mayıs tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde vizyona girmiş olması olarak göze çarptı.

- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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